Футбол

Куман считает, что ВАР делает футбол более честнымСпорт-Экспресс 03:51

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Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман перед матчем полуфинала Лиги наций с Англией отметил важность использования ВАР в современном футболе, сообщает официальный сайт УЕФА.
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Куман считает, что ВАР делает футбол более честным

Спорт-Экспресс03:51
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