Футбол
Куман претендует на пост наставника «Барселоны»Евро-футбол.ру 11:19
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде может покинуть команду по окончании нынешнего сезона. По информации Diario Sport, одним из кандидатов на пост наставника каталонцев является Рональд Куман. В феврале 2018 года специалист возглавил сборную Голландии.
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