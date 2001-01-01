Футбол

Куман претендует на пост наставника «Барселоны»Евро-футбол.ру 11:19

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде может покинуть команду по окончании нынешнего сезона. По информации Diario Sport, одним из кандидатов на пост наставника каталонцев является Рональд Куман. В феврале 2018 года специалист возглавил сборную Голландии.
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Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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