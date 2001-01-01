Футбол
Куман претендует на пост наставника «Барселоны»Евро-футбол.ру вчера в 11:19
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде может покинуть команду по окончании нынешнего сезона. По информации Diario Sport, одним из кандидатов на пост наставника каталонцев является Рональд Куман. В феврале 2018 года специалист возглавил сборную Голландии.
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Sport.es: Куман – основной претендент на пост тренера «Барселоны». Тен Хаг – в списке
Бомбардир.рувчера в 11:33
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