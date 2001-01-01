Футбол

Куман претендует на пост наставника «Барселоны»Евро-футбол.ру вчера в 11:19

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде может покинуть команду по окончании нынешнего сезона. По информации Diario Sport, одним из кандидатов на пост наставника каталонцев является Рональд Куман. В феврале 2018 года специалист возглавил сборную Голландии.
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Куман в следующем сезоне может возглавить «Барселону»

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СМИ: «Барселона» хочет назначить Кумана главным тренером

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Sport.es: Куман – основной претендент на пост тренера «Барселоны». Тен Хаг – в списке

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Спорт-Экспрессвчера в 13:59
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«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день

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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
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Здоровье

Волгоградский врач развеял 5 распространенных мифов о гастрите

Гастрит возникает от употребления вредной еды Как рассказывает "Вечернему Волгограду" гастроэнтеролог Илья Обломов, вкусовые предпочтения на развитие заболевания практически не влияют.
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Политика

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Госсекретарь США Майкл Помпео призвал к немедленному освобождению задержанного первого вице-спикера парламента Венесуэлы Эдгара Самбрано.
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Происшествия

В ресторане на юге Швеции произошел взрыв

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Как частота пульса влияет на продолжительность жизни

В эксперименте приняли участие 798 мужчин 1943 года рождения, которых разделили на четыре группы: у представителей первой пульс был 55 ударов;у второй – 55 – 65;у третьей – 65 – 75;у четвертой – более 75 ударов в минуту.
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Экс-директор ФБР считает, что Трамп препятствовал правосудию

Экс-директор ФБР Джеймс Коми считает, что президент США Дональд Трамп препятствовал правосудию во время проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году.
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Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

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Жена экс-бойфренда певицы МакSим: «Хочу троих детей»

Один из подписчиков спросил Елизавету, сколько она хочет детей, на что Брыксина ответила, что планирует троих.
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Эксперты назвали лучшие аэропорты и авиакомпании

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Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12

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Армейская авиация Центрального военного округа задействована в тушении крупных природных пожаров в Курганской области, сообщает пресс-служба ЦВО.
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Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

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Со словом «дача» у большинства современных гаражан, как правило, связан один образ — щитовой домик в садовом обществе, где можно отдохнуть летними выходными.
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Рональд Куман
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист и футбольный тренер. Дважды удостаивался звания футболиста года в Нидерландах. Является самым результативным защитником в истории мирового футбола, забил 193 гола в 533 матчах. Известен, в первую очередь, своим умением бить штрафные удары. Забил большое количество голов именно со стандартов.
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Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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