Куман может сменить Вальверде в «Барселоне»Чемпионат 00:54

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может покинуть свой пост по завершении сезона, сообщает Sport.es. По информации издания, одним из претендентов на эту должность является Рональд Куман, возглавляющий сборную Нидерландов.

Куман может сменить Вальверде в «Барселоне»

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