Футбол
Куман может сменить Вальверде в «Барселоне»Чемпионат 00:54
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может покинуть свой пост по завершении сезона, сообщает Sport.es. По информации издания, одним из претендентов на эту должность является Рональд Куман, возглавляющий сборную Нидерландов.
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Sport.es: Куман – основной претендент на пост тренера «Барселоны». Тен Хаг – в списке
Бомбардир.рувчера в 11:33
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