Футбол

Куман может сменить Вальверде в «Барселоне»Чемпионат 00:54

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может покинуть свой пост по завершении сезона, сообщает Sport.es. По информации издания, одним из претендентов на эту должность является Рональд Куман, возглавляющий сборную Нидерландов.
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Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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