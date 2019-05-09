Футбол
Куман или тен Хаг могут сменить Вальверде у руля «Барселоны»Soccer.ru 11:00
Основным претендентом на пост главного тренера "блаугранас" является наставник сборной Нидерландов Рональд Куман. Второй кандидат - рулевой "Аякса" Эрик тен Хаг, под руководством которого голландский клуб достиг полуфинала Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено в 17:56
Общество
В Запорожье полиция заставила ребенка снять пилотку с красной звездой
Закон, запрещающий демонстрацию советской символики, действует на Украине с 2015 года Украинские полицейские заставили девочку снять пилотку с красной звездой и тем самым довели ее до слез, сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетелей инцидента, который произошел в четверг, 9 мая, в Запорожье.
Обновлено в 22:03
Культура
Чем запомнился Сергей Доренко на телевидении и радио
Последний выпуск авторской ТВ-программы Доренко вышел 2 сентября 2000 года.
Обновлено в 15:00
Политика
Стали известны подвиги деда Зеленского
Обновлено в 14:25
Космос
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Общество
В Сирии прошла акция «Бессмертный полк»
В 2019 году в памятной акции приняли участие жители более 110 стран Международная памятная акция "Бессмертный полк" прошла в Дамаске и Алеппо, в ней приняли участие россияне, живущие в Сирии, а также местные жители, потерявшие своих близких в гражданской войне.
Обновлено в 22:38
Футбол
Рондон назван лучшим игроком «Ньюкасла» в нынешнем сезоне
Форвард «Ньюкасла» Саломон Рондон признан лучшим игроком команды в текущем сезоне.
Обновлено в 16:41
Общество
Виторган ответил на обвинения в неуважении к ветеранам
Актер Максим Виторган в своем инстаграме ответил на обвинения в неуважении к ветеранам.
Обновлено в 20:42
Политика
Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под стражи
Информатора интернет-портала WikiLeaks Челси Мэннинг (имя при рождении — Брэдли Мэннинг) освободили из-под стражи после 62 дней в заключении.
Обновлено в 22:03
Происшествия
Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео
Обновлено в 13:45
Армия и оружие
WSJ сообщил о создании секретной ракеты в США
«Правительство США разработало специально спроектированную секретную ракету для точных авиаударов, которые убивают лидеров террористов без взрыва, радикально уменьшая ущерб и сводя к минимуму шансы жертв среди гражданского населения», — говорится в тексте.
Обновлено в 18:25
Транспорт
Автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт
Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на личных машинах и пересесть на общественный транспорт, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.
Обновлено в 14:27
Политика
Посол РФ в США заявил, что Россия не делит Победу на свою и чужую
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия ценит дух союзничества, прошедший закалку в годы войны и не собирается делить победу над нацизмом на "свою и чужую".
Обновлено в 22:00
Армия и оружие
Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве
Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.
Обновлено в 09:57
Политика
Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова
Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Происшествия
Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин
Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено в 15:38
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Главный телекиллер 1990-х: чем запомнится Сергей Доренко
Обновлено в 20:11
Недвижимость
Названы страны с самым дешевым жильем у моря
Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.
Обновлено в 09:26
Экономика
В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой
Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено в 21:58
Гаджеты
В 2021 году Intel перейдет на 7-нм техпроцесс
Напомним, с начала года дилеры отметили дефицит процессоров Intel, который обусловил переход на 14-нм технологии.
Обновлено в 07:56
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Хоккей
Россия — Норвегия, онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею-2019
Покинул расположение сборной России защитник Богдан Киселевич, в сборной рассчитывают на Владислава Гаврикова и Никиту Задорова.
Обновлено в 23:00
Общество
Аргентинские продавцы мяса рассказали, как правильно выбрать говядину
Владельцы мясных лавок и рестораторы рассказали РИА Новости, как лучше выбрать и приготовить сочный кусок говядины к любому празднику, особенно если речь идет о пикнике на свежем воздухе.
Обновлено в 20:10
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Помпео призвал освободить первого вице-спикера парламента Венесуэлы
Госсекретарь США Майкл Помпео призвал к немедленному освобождению задержанного первого вице-спикера парламента Венесуэлы Эдгара Самбрано.
Обновлено в 20:54