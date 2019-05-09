Футбол

Куман или тен Хаг могут сменить Вальверде у руля «Барселоны»Soccer.ru 11:00

Основным претендентом на пост главного тренера "блаугранас" является наставник сборной Нидерландов Рональд Куман. Второй кандидат - рулевой "Аякса" Эрик тен Хаг, под руководством которого голландский клуб достиг полуфинала Лиги чемпионов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Куман в следующем сезоне может возглавить «Барселону»

Советский спорт14:43

СМИ назвали основного претендента на пост тренера «Барселоны»

РБК14:33

СМИ: Куман может сменить Вальверде в «Барселоне»

Спорт-Экспресс13:59

СМИ: «Барселона» хочет назначить Кумана главным тренером

Матч ТВ14:09

Испанские СМИ назвали возможного сменщика Вальверде в «Барселоне»

Sport.ru14:28

Куман претендует на пост наставника «Барселоны»

Евро-футбол.ру11:19

Sport.es: Куман – основной претендент на пост тренера «Барселоны». Тен Хаг – в списке

Бомбардир.ру11:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
Политика

На президента Филиппин залез огромный таракан во время выступления

Обновлено в 14:38
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено в 17:56
Общество

В Запорожье полиция заставила ребенка снять пилотку с красной звездой

Закон, запрещающий демонстрацию советской символики, действует на Украине с 2015 года Украинские полицейские заставили девочку снять пилотку с красной звездой и тем самым довели ее до слез, сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетелей инцидента, который произошел в четверг, 9 мая, в Запорожье.
Обновлено в 22:03
Культура

Чем запомнился Сергей Доренко на телевидении и радио

Последний выпуск авторской ТВ-программы Доренко вышел 2 сентября 2000 года.
Обновлено в 15:00
Политика

Стали известны подвиги деда Зеленского

Обновлено в 14:25
Наука

Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания

Обновлено в 14:04
Космос

Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС

Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Общество

В Сирии прошла акция «Бессмертный полк»

В 2019 году в памятной акции приняли участие жители более 110 стран Международная памятная акция "Бессмертный полк" прошла в Дамаске и Алеппо, в ней приняли участие россияне, живущие в Сирии, а также местные жители, потерявшие своих близких в гражданской войне.
Обновлено в 22:38
Футбол

Рондон назван лучшим игроком «Ньюкасла» в нынешнем сезоне

Форвард «Ньюкасла» Саломон Рондон признан лучшим игроком команды в текущем сезоне.
Обновлено в 16:41
Игры

State of Play: трейлеры MediEvil и Final Fantasy VII, анонс игры по «Хищнику»

Обновлено в 18:29
Общество

Виторган ответил на обвинения в неуважении к ветеранам

Актер Максим Виторган в своем инстаграме ответил на обвинения в неуважении к ветеранам.
Обновлено в 20:42
Политика

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под стражи

Информатора интернет-портала WikiLeaks Челси Мэннинг (имя при рождении — Брэдли Мэннинг) освободили из-под стражи после 62 дней в заключении.
Обновлено в 22:03
Происшествия

Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео

Обновлено в 13:45
Армия и оружие

WSJ сообщил о создании секретной ракеты в США

«Правительство США разработало специально спроектированную секретную ракету для точных авиаударов, которые убивают лидеров террористов без взрыва, радикально уменьшая ущерб и сводя к минимуму шансы жертв среди гражданского населения», — говорится в тексте.
Обновлено в 18:25
Транспорт

Автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт

Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на личных машинах и пересесть на общественный транспорт, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.
Обновлено в 14:27
Политика

Посол РФ в США заявил, что Россия не делит Победу на свою и чужую

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия ценит дух союзничества, прошедший закалку в годы войны и не собирается делить победу над нацизмом на "свою и чужую".
Обновлено в 22:00
Армия и оружие

Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве

Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.
Обновлено в 09:57
Политика

Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова

Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Происшествия

Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин

Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено в 15:38
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия

Дэвида Бекхэма лишили водительских прав за разговор по телефону

Обновлено в 13:07
Политика

Главный телекиллер 1990-х: чем запомнится Сергей Доренко

Обновлено в 20:11
Недвижимость

Названы страны с самым дешевым жильем у моря

Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.
Обновлено в 09:26
Экономика

В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой

Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено в 21:58
Гаджеты

В 2021 году Intel перейдет на 7-нм техпроцесс

Напомним, с начала года дилеры отметили дефицит процессоров Intel, который обусловил переход на 14-нм технологии.
Обновлено в 07:56
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Хоккей

Россия — Норвегия, онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею-2019

Покинул расположение сборной России защитник Богдан Киселевич, в сборной рассчитывают на Владислава Гаврикова и Никиту Задорова.
Обновлено в 23:00
Общество

Аргентинские продавцы мяса рассказали, как правильно выбрать говядину

Владельцы мясных лавок и рестораторы рассказали РИА Новости, как лучше выбрать и приготовить сочный кусок говядины к любому празднику, особенно если речь идет о пикнике на свежем воздухе.
Обновлено в 20:10
Общество

Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год

Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28
Политика

Помпео призвал освободить первого вице-спикера парламента Венесуэлы

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал к немедленному освобождению задержанного первого вице-спикера парламента Венесуэлы Эдгара Самбрано.
Обновлено в 20:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рональд Куман
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист и футбольный тренер. Дважды удостаивался звания футболиста года в Нидерландах. Является самым результативным защитником в истории мирового футбола, забил 193 гола в 533 матчах. Известен, в первую очередь, своим умением бить штрафные удары. Забил большое количество голов именно со стандартов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное