Футбол

Куман или тен Хаг могут сменить Вальверде у руля «Барселоны»Soccer.ru 11:00

Основным претендентом на пост главного тренера "блаугранас" является наставник сборной Нидерландов Рональд Куман. Второй кандидат - рулевой "Аякса" Эрик тен Хаг, под руководством которого голландский клуб достиг полуфинала Лиги чемпионов.
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Куман в следующем сезоне может возглавить «Барселону»

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СМИ: Куман может сменить Вальверде в «Барселоне»

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Испанские СМИ назвали возможного сменщика Вальверде в «Барселоне»

Sport.ru14:28

Sport.es: Куман – основной претендент на пост тренера «Барселоны». Тен Хаг – в списке

Бомбардир.ру11:33

СМИ: «Барселона» хочет назначить Кумана главным тренером

Матч ТВ14:09
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Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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