Футбол
Куман или тен Хаг могут сменить Вальверде у руля «Барселоны»Soccer.ru 11:00
Основным претендентом на пост главного тренера "блаугранас" является наставник сборной Нидерландов Рональд Куман. Второй кандидат - рулевой "Аякса" Эрик тен Хаг, под руководством которого голландский клуб достиг полуфинала Лиги чемпионов.
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