Основным претендентом на пост главного тренера "блаугранас" является наставник сборной Нидерландов Рональд Куман. Второй кандидат - рулевой "Аякса" Эрик тен Хаг, под руководством которого голландский клуб достиг полуфинала Лиги чемпионов.

Куман или тен Хаг могут сменить Вальверде у руля «Барселоны»

Армия и оружие В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.

Общество Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".

Общество Кот съел осу и покорил пользователей Сети "Кот моей кузины съел осу и я не могу дышать", - написала Дебелиус.

Происшествия Главред Mash сообщил об обысках в редакции Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали сына Агентство Press Association опубликовало первые официальные фотографии Меган Маркл и принца Гарри с их первенцем, родившимся 6 мая 2019 года.

Футбол Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".

Политика Трамп намерен выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона Президент США Дональда Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на должность главы Пентагона.

Политика Над раскольнической «ПЦУ» нависла угроза раскола Над раскольнической «Православной церковью Украины», едва созданной в «незалежной» после махинаций уходящего президента Порошенко с томосом, выпрошенным у вселенского патриарха Варфоломея, уже нависла угроза раскола.

Происшествия В одной из мечетей Лондона произошла стрельба Полиция Лондона прибыла в мечеть в районе Илфорд, в которой был произведен выстрел из огнестрельного оружия.

Политика Мэр Харькова призвал вернуть проспекту имя маршала Жукова Мэр Харькова Геннадий Кернес обратился к жителям города с призывом подписать петицию, в которой предлагается вернуть одному из проспектов имя маршала СССР Георгия Жукова.

Общество ТОП-3 самых богатых депутатов Заксобрания Кубани за 2018 год Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края отчитались о своих доходах за 2018 год.

Общество ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.

Шоу-бизнес Старшая дочь Милы Йовович растет ее копией Многие подписчики Йовович отметили, что дочь актрисы очень напоминает Милу, когда той было всего 15 лет.

Здоровье В годы войны тюменские врачи оказали помощь более 70 тысячам бойцов В госпиталях работали более 60 врачей, сотни фельдшеров и медсестер, которые оказали профессиональную врачебную помощь более 70 тысячам больных и раненых воинов Красной Армии.

Политика Трюдо обсудил с Трампом задержанных в Китае канадцев Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с американским лидером Дональдом Трампом задержание двух канадцев в Китае.

Политика США арестовали судно КНДР по обвинению в нарушении санкционного режима США арестовали судно КНДР по подозрению в нарушении санкций против Пхеньяна, сообщило американское министерство юстиции.

Армия и оружие Главный парад Победы проходит на Красной площади Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.

Происшествия Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».

Финансы ЦБ начнет скупать доллары по ₽19,5 млрд в день. Это плохо для рубля Последний начнет активно скупать доллары: с 14 мая по 6 июня российский ЦБ будет тратить на это по ₽19,5 млрд в день, подсчитали в Reuters.

Происшествия Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".

Политика Посол РФ в США заявил, что Россия не делит Победу на «свою и чужую» Для россиян великая Победа во Второй мировой войне не делится на "свою и чужую", Россия ценит прошедший боевую закалку дух союзничества, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.