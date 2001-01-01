Футбол

Куман: играть в финале Лиги наций — это удовольствие, а не давлениеЧемпионат вчера в 18:16

Нидерланды — Англия
3 – 1
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Полуфинал, 6 июня
Стадион «Афонсу Энрикиш»
Маттейс Де Лигт
30′
32′
Маркус Рэшфорд
Дензел Думфрис
44′
46′
Маркус Рэшфорд
Харри Кейн
61′
Джейдон Санчо
Джесси Лингард
Райан Бабел
Куинси Промес
68′
Мартен де Рон
Донни ван де Бек
68′
70′
Харри Кейн
Маттейс Де Лигт
73′
77′
Фабиан Делф
Джордан Хендерсон
Стивен Бергвейн
Дэви Проппер
91′
Кайл Уокер
97′
106′
Деклан Райс
Деле Алли
Донни ван де Бек
106′
Френки Де Йонг
Кевин Стротман
114′
Куинси Промес
114′
Было бы здорово победить и Португалию в финале на её территории. У нас есть план, и у Португалии тоже будет план. Они сильны в защите и играют дома, что для них тоже важно.
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Нидерландский футболист
Нидерландский футболист и футбольный тренер. Дважды удостаивался звания футболиста года в Нидерландах. Является самым результативным защитником в истории мирового футбола, забил 193 гола в 533 матчах. Известен в первую очередь своим умением бить штрафные удары. Забил большое количество голов именно со стандартов.
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