Футбол

Куман: «В концовке подумал, что немцы забьют»Sport.ru 03:58

Нидерланды — Германия
2 – 3
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
15′
Лерой Сане
34′
Серж Гнабри
Дэйли Блинд
38′
Райан Бабел
Стивен Бергвейн
46′
Маттейс Де Лигт
48′
Мемфис Депай
63′
70′
Леон Горетцка
Илкай Гюндоган
88′
Серж Гнабри
Марко Ройс
90′
Нико Шульц
Мартен де Рон
Люк де Йонг
90′+1′
Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман поделился эмоциями от поражения от сборной Германии в матче квалификации Евро-2020 .
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Рональд Куман
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Нидерландский футболист и футбольный тренер. Дважды удостаивался звания футболиста года в Нидерландах. Является самым результативным защитником в истории мирового футбола, забил 193 гола в 533 матчах. Известен, в первую очередь, своим умением бить штрафные удары. Забил большое количество голов именно со стандартов.
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