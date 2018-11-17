Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал ничейный результат в матче Лиги Наций против Германии (2:2), позволивший "оранжевым" выйти в финальную часть турнира.

Куман: «Команда показала характер, но не думаю, что мы играли хорошо»

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