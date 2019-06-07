Футбол

Куман: «Де Йонга заслуженно выбрали игроком матча Голландия — Англия»Sport24.ru вчера в 18:57

Нидерланды — Англия
3 – 1
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Полуфинал, вчера
Стадион «Афонсу Энрикиш»
Маттейс Де Лигт
30′
32′
Маркус Рэшфорд
Дензел Думфрис
44′
46′
Маркус Рэшфорд
Харри Кейн
61′
Джейдон Санчо
Джесси Лингард
Райан Бабел
Куинси Промес
68′
Мартен де Рон
Донни ван де Бек
68′
70′
Харри Кейн
Маттейс Де Лигт
73′
77′
Фабиан Делф
Джордан Хендерсон
Стивен Бергвейн
Дэви Проппер
91′
Кайл Уокер
97′
106′
Деклан Райс
Деле Алли
Донни ван де Бек
106′
Френки Де Йонг
Кевин Стротман
114′
Куинси Промес
114′
5 фото
Игра, прошедшая в четверг, 6 июня, завершилась победой оранжевых в дополнительное время со счетом 3:1. По окончанию встречи технические наблюдатели УЕФА назвали Де Йонга лучшим игроком матча. Голландец не отметился результативными действиями в этом матче, однако был крайне полезен для своей команды.
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