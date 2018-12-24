Футбол

Кулибали станет самым высокооплачиваемым футболистом «Наполи»
REGNUM
00:48

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали станет самым высокооплачиваемым футболистом клуба. Об этом сообщает Tuttomercatoweb. По информации издания, Кулибали должен в ближайшее время продлить контракт с клубом.
REGNUM00:48

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СМИ: Кулибали стал самым высокооплачиваемым игроком «Наполи»

Советский спорт01:06

СМИ: Кулибали стал самым высокооплачиваемым футболистом «Наполи»

Матч ТВ00:32

Защитник Кулибали стал самым высокооплачиваемым игроком «Наполи»

Газета.Ruвчера в 21:51

Кулибали стал самым высокооплачиваемым игроком «Наполи»

Спорт-Экспрессвчера в 21:17

СМИ: Кулибали станет самым высокооплачиваемым игроком «Наполи»

Чемпионатвчера в 20:58

TMW: Кулибали с окладом 6 млн евро стал самым высокооплачиваемым игроком «Наполи»

Sports.ruвчера в 21:06

Кулибали станет самым высокооплачиваемым игроком «Наполи» с зарплатой €6 млн в год

Sport24.ruвчера в 19:18
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Сенегальский и французский футболист, защитник клуба «Наполи» и сборной Сенегала. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
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