Футбол
Зарплата сенегальца увеличилась до 6 миллионов евро в год. Он стал самым высокооплачиваемым игроком клуба.
Спорт-Экспрессвчера в 21:17
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TMW: Кулибали с окладом 6 млн евро стал самым высокооплачиваемым игроком «Наполи»
Sports.ruвчера в 21:06
Кулибали станет самым высокооплачиваемым игроком «Наполи» с зарплатой €6 млн в год
Sport24.ruвчера в 19:18
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 00:13, Ашберн
Футбол
«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде
В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:59
Футбол
«Валенсия» обыграла «Уэску», Черышев отдал голевую передачу
Обновлено вчера в 07:52
Футбол
Маурисио Почеттино: «„Тоттенхэм“ поборется за победу в АПЛ»
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино выразил уверенность в способности команды в нынешнем сезоне реально бороться за победу в АПЛ.
Обновлено вчера в 23:57
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют в футбол с сотрудниками СИЗО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в составе команды заключённых проведут матч с охранниками следственного изолятора, в котором они находятся под арестом.
Обновлено вчера в 07:20
Футбол
Скрипченко возглавит «Торпедо-БелАЗ»
Новым главным тренером «Торпедо-БелАЗ» станет Вадим Скрипченко.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол
Хавбек «Севильи» заработал красную карточку пока шел в раздевалку
Футболист получил красную карточку в перерыве, когда шел в раздевалку.
Обновлено вчера в 18:43
Футбол
«Гимарайнш» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию «Спортинга»
Спортинг прервал беспроигрышную серию из шести игр в чемпионате Португалии и с 31 очком занимает третье место в турнирной таблице, а Гимарайнш расположился на пятой строчке, имея в активе 25 очков.
Обновлено вчера в 17:03
Футбол
Дмитрий Назаров: «Глушаков не может руководить заговором в „Спартаке“»
Известный актер театра и кино, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров прокомментировал обвинения фанатов клуба в адрес капитана красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено вчера в 17:43
Футбол
Дзюба попал в топ-100 лучших футболистов года по версии Marca
Обновлено вчера в 11:51
Футбол
Вратарь «Ювентуса» рассказал об изменениях в клубе с приходом Роналду
Вратарь туринского "Ювентуса" Войцех Щенсны после матча с "Ромой" в рамках 17-го тура Серии А рассказал об изменениях в команде с приходом нападающего Криштиану Роналду, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:44
Футбол
«Хоффенхайм» и «Майнц» сыграли вничью
"Хоффенхайм" сыграл вничью с "Майнцем" в матче 17-го тура чемпионата Германии (1:1). Хозяева поля набрали 25 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице, гости с 21 баллом располагаются на 12-й строчке.
Обновлено вчера в 13:59
Футбол
Балотелли снялся в документальном фильме «Я не обезьяна»
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли снялся во французском документальном фильме о расизме в футболе под названием «Я не обезьяна».
Обновлено вчера в 14:58
Футбол
Мбаппе может превзойти Роналду по достижениям
Кампос, считает, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может превзойти португальца.
Обновлено вчера в 11:18
Футбол
Натурализированный Боломбой постепенно учит русский язык
Форвард рассказал о стремлении натурализированного игрока выучить русский язык.
Обновлено вчера в 21:10
Футбол
Г. Невилл: «Боюсь, мне придется переехать в Папуа–Новую Гвинею, если „Ливерпуль“ выиграет АПЛ»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал удачное выступление «Ливерпуля» в нынешнем сезоне АПЛ.
Обновлено вчера в 17:19