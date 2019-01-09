Футбол

Кулибали согласен перейти в «Манчестер Юнайтед» летом
Sport24.ru
18:48

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали не против перехода в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года.
Sport24.ru18:48

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Кулибали готов продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Soccer.ru22:05

Защитник «Наполи» Кулибали согласен на переход в английский клуб

Газета.Ru19:48

СМИ: Кулибали согласен на переход в «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспресс20:14

Кулибали согласен перейти в «Манчестер Юнайтед» летом

Sport24.ru18:48

ESPN : «МЮ» попытается купить Кулибали летом. Игрок согласен на переход

Sports.ru16:53

ESPN: «МЮ» летом попробует купить Кулибали. Игрок не против трансфера

Бомбардир.ру12:35

«Манчестер Юнайтед» начал охоту за защитником «Наполи»

Sport.ru11:59
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Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Челси» в матче Кубка лиги

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Салах стал лучшим футболистом Африки второй год подряд

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Сенегальский и французский футболист, защитник клуба «Наполи» и сборной Сенегала. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
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