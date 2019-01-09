Футбол
Защитник «Наполи» Калиду Кулибали не против перехода в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года.
Sport24.ru18:48
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Армия и оружие
Минобороны Лаоса передало России 30 танков Т-34
Обновлено в 19:20
Экономика
В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО
9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:54
Политика
Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановили
Транзит газа в Калининградскую область через Литву временно остановили, сейчас регион получает газ полностью от СПГ-терминала, рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе церемонии запуска терминала.
Обновлено в 14:39
Политика
В сенате США заблокировали закон о санкциях против России
Представители демократической партии в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана.
Обновлено в 19:41
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России
Российская экономика в 2019 г. вырастет на 1,5%, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ).
Обновлено в 19:53
Политика
Роскосмос отреагировал на информацию об отказе от диалога с NASA
Официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал информацию о возможном выходе корпорации из переговоров с NASA по созданию окололунной станции The Gateway.
Обновлено в 20:34
Политика
Трамп заявил о растущем кризисе на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп в телеобращении к американцам заявил о растущем кризисе на границе с Мексикой.
Обновлено в 21:20
Общество
Старейшая жительница США скончалась в возрасте 114 лет
Обновлено в 19:56
Политика
В Сети высмеяли попытки журналиста объяснить «пьяный» вид Порошенко
Обновлено в 18:18
Общество
В Эстонии усыпили подаренного Московским зоопарком медведя
17-летний белый медведь Норд был усыплен в Таллинском зоопарке.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Российский робот попал под колеса беспилотника в США
Обновлено в 14:45
Армия и оружие
NI оценил российский танк Т-90С
Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено в 20:42
Авто
Названы самые популярные в РФ машины с механической коробкой передач
Обновлено в 07:30
Политика
На Украине советскому локомотиву пришлось вытаскивать американский тепловоз
Американский тепловоз General Electric, поставленный Украине из США, застрял на одном из участков железной дороги, из-за чего ему на помощь был отправлен старый советский тепловоз, об этом в своем Facebook написал бывший заместитель министра инфраструктуры страны Александр Кава.
Обновлено в 21:28
Экономика
Основатель Oracle раскрыл данные о своей доле в Tesla
Основатель американской корпорации Oracle Ларри Эллисон раскрыл данные о вложениях в компанию Tesla, отметив, что владеет 3 млн акций производителя электромобилей.
Обновлено в 21:48
Музыка
Представлен логотип «Евровидения-2019»
Обновлено в 10:04
Происшествия
Сотрудники ОМОНа проехали 130 км за мандаринами от МВД
Обновлено в 16:01
Политика
Конгрессмены призвали отложить снятие санкций с активов Дерипаски
Что еще известно: 6 апреля Министерство финансов США ввело санкции в отношении российских бизнесменов, сотрудников государственных компаний и чиновников.
Обновлено в 18:18
Политика
Российский посол заявил об отказе платить за расширение функций ОЗХО
Россия не будет финансировать расширения функций Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и не станет вносить деньги на создание механизма атрибуции.
Обновлено в 18:39
Происшествия
Автомобиль пропавших рыбаков обнаружен на дне бухты в Хабаровском крае
Автомобиль пропавших в новогодние праздники в Хабаровском крае рыбаков обнаружен спасателями на дне бухты Тигиль.
Обновлено в 19:52
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Общество
В Приамурье планируют выплачивать по 150 тысяч рублей за рождение первенца
Правительство Амурской области опубликовало законопроект о выплатах за рождение первого и второго ребенка, единовременная выплата - часть региональной составляющей нацпроекта "Демография".
Обновлено в 21:53
Экономика
Apple и Samsung увеличили цены на смартфоны в России
С начала года продукция Apple подорожала в российском интернет-магазине компании на 1,7%, а Samsung «избирательно» повысила цены на некоторые модели смартфонов, включая Galaxy Note 9. За лидерами рынка могут последовать и другие бренды, предупреждают эксперты.
Обновлено в 18:12
Политика
Посольство РФ поможет задержанному по запросу США россиянину Макаренко
Посольство РФ в США окажет необходимую консульскую помощь россиянину Дмитрию Макаренко, задержанному на острове Сайпан (столица Северных Марианских островов) по запросу ФБР.
Обновлено в 19:54
Политика
В США предъявили обвинение юристу Весельницкой
Обновлено в 11:12
Политика
СМИ сообщили о тайных переговорах Канады и КНДР в 2018 году
Северокорейская делегация провела секретные переговоры в Оттаве с канадской стороной в сентябре 2018 года на тему ядерной проблемы Корейского полуострова, сообщает телеканал CBC со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 21:49
Космос
Спутник NASA TESS нашел экзопланету в 23 раза тяжелее Земли
Спутником NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) обнаружена третья экзопланета, которая в три раза больше Земли по размеру и в 23 раза тяжелее.
Обновлено в 18:04
Кино
Sony начала работу над продолжением «Венома»
Американская кинокомпания Sony приступила к съёмкам продолжения фильма «Веном» с Томом Харди в главной роли.
Обновлено в 00:21
Общество
Туркменов заставили закупить новые портреты президента из-за его седины
Обновлено в 18:54
Происшествия
В Испании из рабства освободили пять девушек из России и Украины
Национальная полиция Испании освободила из сексуального рабства пять девушек из России и Украины, которых заставляли заниматься проституцией в одном из развлекательных клубов Гранады.
Обновлено в 08:12