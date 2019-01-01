Футбол
Кулибали опередил Мане в борьбе за звание лучшего игрока Сенегала-2018
Кулибали опередил Мане в борьбе за звание лучшего игрока Сенегала-2018Soccer.ru07:54
В Сенегале определен лучший футболист страны 2018 года. Им стал защитник "Наполи" Калиду Кулибали. Центрбек обошел в борьбе за приз форварда "Ливерпуля" Садио Мане, который при этом попал в тройку претендентов на звание лучшего игрока Африки-2018.
Soccer.ru07:54
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Космос
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Сборная РФ по хоккею обыграла Канаду на МЧМ и сыграет со Словакией
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Обновлено в 01:20
Кино
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Спорт
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Общество
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В МЧС рассказали подробности спасения младенца в Магнитогорске
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Политика
Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку
Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
Телеканал Коломойского «подвинул» поздравление Порошенко из-за Зеленского
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ
Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
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Армия и оружие
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Экономика
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Что изменится в российских законах в 2019 году
1 января вступает в силу закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
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Происшествия
В Японии водитель въехал в толпу отмечавших Новый год людей
Инцидент произошел вскоре после полуночи в пешеходной зоне в районе Сибуя. Там собрались тысячи человек, чтобы отметить Новый год.
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Армия и оружие
В минобороны США извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер
В этом году перед церемонией стратегическое командование на своей официальной странице в Twitter сообщило о готовности сбросить на Таймс-сквер «что-нибудь побольше» новогоднего шара.
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Политика
Климкин заявил о планах нового главы ОБСЕ посетить Донбасс
Украина ожидает скорого визита нового главы ОБСЕ, министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака.
Обновлено в 05:42