Как сообщает La Gazzetta dello Sport, речь идет о каталонской "Барселоне" и "Манчестер Юнайтед". Клубы готовы обсудить трансфер 27-летнего сенегальца по окончании сезона.

«Барселона» и «МЮ» претендуют на Кулибали

Гаджеты Гаджеты WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.

Происшествия Происшествия Тела 16 погибших извлечены из-под завалов в Магнитогорске Тела двух женщин извлечены из-под завалов обрушившегося после взрыва газа в подъезде жилого дома в Магнитогорске, сообщает в среду МЧС.

Происшествия Происшествия Скворцова рассказала о состоянии спасенного в Магнитогорске младенца Ребенок остается в стабильно тяжелом состоянии, рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Политика Политика WP: американца, задержанного в России, уволили из армии за воровство Гражданина США Пола Уилана, которого задержали в Москве за шпионаж, ранее уволили из армии за воровство, сообщает газета Washington Post.

Политика Политика Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким» Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».

Наука Наука В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель Ученым удалось достичь в ней температуры плазмы в 100 тысяч градусов и добиться достаточно большой плотности, то есть получить параметры, пригодные для создания ракетного двигателя.

Армия и оружие Армия и оружие ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании Судно под флагом Танзании, на борту которого может находится незаконный груз, задержали в украинских водах Черного моря 31 декабря 2018 г. Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил (ВС) Украины на странице в соцсети Facebook.

Происшествия Происшествия Под завалами в Магнитогорске найден 11-месячный ребенок

Происшествия Происшествия В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что при возгорании маршрутного такси вечером 1 января в Магнитогорске погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Спорт Спорт В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.

Политика Политика NASA: Подготовка визита Рогозина в США продолжается

Происшествия Происшествия В Магнитогорске вытащили живого попугая из-под завалов В ходе работ по разбору завалов на месте взрыва в жилом доме в Магнитогорске был найден живой попугай.

Кино Кино Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.

Происшествия Происшествия Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом Издание Znak.com и 74.ru вечером 1 января 2019 года сообщили со ссылкой на источники, что взрыв в Магнитогорске может оказаться терактом.

Общество Общество Турпоток из Китая в Крым вырос более чем в два раза

Происшествия Происшествия Уцелевшие квартиры дома в Магнитогорске признали пригодными для жизни «Мобильными диагностическими комплексами „Стрела-П“ проведено обследование дома, по результатам которого квартиры подъездов № 1-12 (за исключением разрушенного седьмого подъезда) признаны пригодными для проживания», — заявили в МЧС.

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Происшествия Происшествия Число погибших в Магнитогорске увеличилось до 16 человек По последним данным, число погибших увеличилось до 16 человек, передает ТАСС.

Авто Авто АвтоВАЗ поднял цены на автомобили Как и ожидалось, АвтоВАЗ поднял цены на автомобили с 1 января 2019 года.

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Космос Космос Зонд New Horizons сблизился с астероидом на границе Солнечной системы Межпланетный зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule (2014MU69), который находится на границе Солнечной системы.

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