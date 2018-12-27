Футбол

Кулибали о расистских оскорблениях: «Горжусь своим цветом кожи»
Спорт-Экспресс
01:37

Горжусь тем, что я француз, сенегалец и неаполитанец. Все о чемпионате Италии - здесь.
Спорт-Экспресс01:37

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Скандал на матче в Италии. Анчелотти пожаловался на фанатов-расистов

Вести.Ru02:05

Кулибали после матча с «Интером»: «Горжусь цветом своей кожи»

Soccer.ruвчера в 19:06

Кулибали о расистских оскорблениях: «Горжусь своим цветом кожи»

Спорт-Экспресс01:37

Кулибали: «Горжусь своим цветом кожи»

Sport24.ru01:49

Калиду Кулибали: «Горжусь своим цветом кожи»

Sports.ru01:17

Кулибали: горжусь цветом своей кожи

Чемпионатвчера в 21:12

Кулибали о расизме со стороны фанатов «Интера»: горжусь цветом своей кожи

РИА Новости02:44
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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 07:28, Ашберн
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В компании «Красное & Белое» завершились обыски

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Марат Башаров снова избил свою жену

Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
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Поезд столкнулся с маршруткой в Ленинградской области

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ЦБ аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров

Банк России отозвал лицензии у пяти форекс-дилеров, сообщается в материалах регулятора.
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Политика

Лолита призналась, что Крым для нее останется украинским

Певица Лолита Милявская в интервью каналу Крючок TV призналась, что Крым для нее остается украинским.
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Политика

Украинского политолога внесли в базу данных сайта «Миротворец»

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Политика

Суд Херсона продлил арест Кириллу Вышинскому до 27 января

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Армия и оружие

Появилось видео запуска ракеты «Авангард»

СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
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Культура

Телеканал «Пятница» не планирует закрывать проект «Орел и решка»

Телеканал "Пятница" не планирует закрывать популярное трэвел-шоу "Орел и решка", завершился лишь очередной сезон проекта под названием "Перезагрузка", сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Обновлено в 06:54
Экономика

Минфин хочет установить минимальную цену на вина в России

В России в 2019 году может быть установлена минимальная розничная цена на вино и его производные, передаёт 26 декабря газета «Известия».
Обновлено вчера в 15:59
Экономика

Минтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях в 2019 году

Информация о массовых увольнениях сотрудников, которая появилась в прессе, не соответствует действительности.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

Россия ответит в случае ядерного удара, заявил разработчик «Тополя»

Обновлено в 06:29
Общество

Минтруд рассказал о сокращениях в 2019 году

Минтруд прогнозирует массовые сокращения в 2019 году. В первые три месяца работы могут лишиться 230 тысяч человек.
Обновлено в 01:40
Политика

Мечтавший пожать руку Путину мальчик побывал в Кремле

Президент Владимир Путин встретился с 10-летним мальчиком Колей Кузнецовым из Ставропольского края и пожал ему руку.
Обновлено в 05:55
Наука

В Новосибирске хотят создать плазменный реактивный двигатель

Обновлено в 04:22
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Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров

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Политика

На Украине расширили список запрещённых к ввозу российских товаров

Правительство Украины расширило список запрещённых к ввозу на территорию страны российских товаров.
Обновлено в 06:51
Политика

Лолита объяснила свое высказывание об «украинском Крыме»

Певица Лолита в четверг, 27 декабря, объяснила свое высказывание о том, что в ее душе Крым остается украинским.
Обновлено в 05:48
Экономика

Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло

В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».
Обновлено вчера в 22:26
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В Роскачестве рассказали, как выбрать лучшие ингредиенты для «оливье»

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Обновлено в 00:00
Футбол

Дюкова выдвинули на пост президента РФС

В президиуме Федерации футбола Татарстана выдвинули новую кандидатуру на пост президента РФС.
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Общество

В МВД рассказали, какие спиртные напитки чаще подделывают в России

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Фарватерные опоры Крымского моста защитили палами - специальными конструкциями для защиты от возможного столкновения с судами.
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Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сталлоне и Гибсона

Во вторник в возрасте 65 лет умер советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев.
Обновлено вчера в 19:54
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Подгруппа по безопасности согласовала новогоднее перемирие в Донбассе

Участники подгруппы по вопросам безопасности Контактной группы в ходе видеоконференции предварительно согласовали перемирие на востоке Украины, оно начнется 29 декабря.
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В Петербурге строители метро объявили забастовку на строящейся станции

Около 30 рабочих подрядчика ОАО «Метрострой» в Санкт-Петербурге спустились в шахту недостроенной станции «Театральная» и объявили голодовку, сообщила пресс-служба компании.
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В Таиланде на экс-депутата Госдумы напал россиянин с ножом

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Почти 3 миллиона россиян оказались в 2018 году в числе невыездных должников перед новогодними праздниками.
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Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный

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Общероссийское движение "За права человека" в 2019 году не получит президентский грант, сообщил РИА Новости глава организации Лев Пономарев, рассказав, как пытается решать возникшие финансовые трудности.
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Сенегальский и французский футболист, защитник клуба «Наполи» и сборной Сенегала. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
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