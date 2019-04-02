Футбол
Кукуян назначен на перенесенный матч «Оренбург» — «Крылья Советов»Матч ТВ 04:54
Перенесенный матч 16-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Оренбургом» рассудит арбитр из Сочи Павел Кукуян.
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«Оренбург» - «Крылья Советов» 3 апреля 2019: прогноз на перенесенный матч 16 тура РПЛ
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