Кукуян назначен на перенесенный матч «Оренбург» — «Крылья Советов»Матч ТВ 04:54

Перенесенный матч 16-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Оренбургом» рассудит арбитр из Сочи Павел Кукуян.

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Происшествия Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.

Происшествия Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга Источник добавил, что, по мнению экспертов, бомба состояла из бризантного вещества пластит и часового механизма.

Экономика Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.

Экономика Россия даст Белоруссии кредит на 600 миллионов долларов Средства будут направлены на погашение текущего долга Белоруссии перед Россией, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

Политика В Киеве оценили последствия победы Зеленского на выборах Первый вице-премьер Украины Степан Кубив заявил, что приход шоумена Владимира Зеленского к власти усугубит ситуацию в стране.

Армия и оружие Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму» На линии соприкосновения в Донбассе погибла известная украинская пулеметчица Яна Червоная (позывной «Ведьма»), которая воевала на стороне ВСУ в составе нацбатальона «Донбасс» с сентября 2016 года.

Армия и оружие Минобороны указало ОЗХО на нестыковки в докладе о химатаке в Думе Минобороны указало ОЗХО на «многочисленные противоречия и нестыковки» в докладе организации, которые указывают на постановочный характер инцидента.

Авто Стартовало производство экономичного Lada Largus Сегодня на ГК «АТС» официально запущено производство второй серийной модели Lada Largus CNG, работающей на метане.

Происшествия Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении власти После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.

Армия и оружие США вновь проигнорировали встречу по сирийскому лагерю «Рукбан» Представители США вновь проигнорировали совещание по вопросу о ликвидации лагеря беженцев «Рукбан» на сирийско-иорданской границе, сообщили в межведомственных координационных штабах России и Сирии во вторник, 2 апреля.

Спорт Губерниев назвал слова Вяльбе о запрете соцсетей бредом Телекомментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе за ее позицию по поводу социальных сетей у спортсменов.

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