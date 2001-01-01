Футбол
Кукуян назначен на перенесенный матч «Оренбург» — «Крылья Советов»Матч ТВ вчера в 04:54
Перенесенный матч 16-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Оренбургом» рассудит арбитр из Сочи Павел Кукуян.
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Политика
В Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
Два американских сенатора Крис Ван Холлен и Марко Рубио внесли в Конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.
Обновлено в 10:42
Политика
Семья депутата Гартунга планирует отсудить бренд «Победа» у Группы ГАЗ
Компания «Хартунг», которую контролирует семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, оспаривает в суде право на товарный знак автомобиля «Победа», принадлежащий Группе ГАЗ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 07:53
Футбол
Федерация футбола Мексики открыла дело против Марадоны
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Мексики (FMF) открыл дело в отношении легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны, ныне тренирующего клуб «Дорадос де Синалоа», за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 10:32
Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Авто
В России открылся первый завод Mercedes-Benz
К чести немецкого концерна, завод построили относительно быстро: первый камень в основание будущего предприятия, расположенного в индустриальном парке "Есипово", заложили менее двух лет назад.
Обновлено в 09:04
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Авто
«Заряженная» Lada Granta Sport выехала на тесты
Обновлено в 04:00
Авто
McLaren показал первые фото новой модели Gran Tourer
Впервые о появлении новой модели типа Gran Tourer заявил Майк Флевитт в рамках Женевского автосалона, прошедшего в марте этого года.
Обновлено в 09:52
Общество
Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров-долгожителей
Богатые люди испытывают большие проблемы из-за увеличения продолжительности жизни и, соответственно, возрастающей вероятности втягивания в тяжбы с наследниками, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:58
Политика
Президент Алжира подал в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено вчера в 15:32
Спорт
RAMZES666 попал в российский список «30 до 30» от Forbes
Роман RAMZES666 Кушнарёв вошёл в лонг-лист рейтинга «30 до 30» в категории «Спорт и киберспорт», составленный российской редакцией журнала Forbes.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Интернет
Пользователи WhatsApp смогут контролировать добавление в группы
Очередное обновление WhatsApp позволит пользователям мессенджера самим контролировать добавление в группы, сообщает портал The Verge.
Обновлено в 10:24
Политика
В Брунее ввели смертную казнь за гомосексуализм и измены
Бруней ввел в уголовный кодекс смертную казнь за гомосексуализм и супружеские измены через забрасывание камнями.
Обновлено в 07:45
Музыка
Макаревич раскритиковал книгу Джоанны Стингрей о Цое
Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал американскую певицу Джоанну Стингрей за написанную книгу о Викторе Цое, с которым та дружила на протяжении многих лет.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро
Обновлено в 02:10
Культура
Боровицкую башню реконструируют для прохода в Кремль
Правительство установило 1 сентября в качестве срока, до которого в соответствии с законодательством РФ должна быть утверждена проектная документация на ряд объектов капитального строительства, финансируемых из бюджета.
Обновлено в 06:55
Единоборства
Боец Олейник назвал Оверима опасным соперником
Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник считает сложным соперником нидерландца Алистара Оверима, который имеет хорошую защиту от борьбы.
Обновлено в 10:06
Политика
В Кремле рассказали о встрече Путина с президентом Эстонии
Обновлено в 05:29
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено вчера в 14:20
Культура
В Петербурге скончался художник Николай Сажин
Обновлено вчера в 13:00
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
В России обнаружили «парапсихологический спецназ»
Российских военных обучают боевым методикам парапсихологии, и они уже применяли их на практике для поражения противника бесконтактным путем.
Обновлено в 10:11
Театры
На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам
Обновлено в 10:08
Футбол
Король футбола Пеле госпитализирован в Париже
Обновлено в 10:10
Общество
Прокуратура на Ямале отменила концерт «Дискотеки Аварии»
Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отменила муниципальную закупку на 10,6 млн рублей, которые власти города Муравленко собирались потратить на концерт «Дискотеки Аварии» и приглашенного диджея в честь юбилея города.
Обновлено в 08:15