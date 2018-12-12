Политика
Куйвашев заявил о праве Глацких на ошибку
Куйвашев заявил о праве Глацких на ошибкуРБК07:12
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что у начальника департамента молодежной политики региона Ольги Глацких есть право на ошибку. Она получила выговор и возвращается к работе. Об этом он написал в Instagram.
РБК07:12
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Проверка по Ольге Глацких завершена. Она получила выговор за свои слова о государственной политике в отношении детей. Я считал и считаю, что такие слова недопустимы для государственного служащего, более того — они просто не правдивы, противоречат реальному положению вещей.
— Евгений Куйвашев, российский политикREGNUM 09:20
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«Это просто слова, хоть и дурные»: Куйвашев прокомментировал высказывание Глацких
Московский Комсомолец Екатеринбург07:50
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