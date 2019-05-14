В Екатеринбурге протестуют против строительства храма. О чем речьРБК 04:55

Сегодня, 14 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга, против которого выступают многие жители города.

В Екатеринбурге протестуют против строительства храма. О чем речь

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