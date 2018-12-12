Глава города повышает себе зарплату на 40%. Зарплата без премий, бонусов по итогам года у него со следующего года должна составлять 340 тыс. руб. Какое отношение мы хотим заслужить? Своим коллегам остальным - на 30-32% при том, что средняя зарплата в городе чуть больше 50 тыс. руб.

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Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган анонсировал начало турецкой военной операции в Сирии

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Армия и оружие Армия и оружие ВКС России и ВВС Венесуэлы провели подготовку к совместным полётам