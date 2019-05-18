Куйвашев пообещал предложить новые места для храма в ЕкатеринбургеРБК 07:03

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил жителям Екатеринбурга обсудить альтернативные площадки для строительства храма Святой Великомученицы Екатерины. Об этом говорится в обращении Куйвашева, размещенном на сайте регионального правительства.

Куйвашев пообещал предложить новые места для храма в Екатеринбурге

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