Футбол

«Куинз Парк Рейнджерс» уволил Стива Макларена с поста главного тренераREGNUM 09:02

Главный тренер английского футбольного клуба «Куинз Парк Рейнджерс» Стив Макларен уволен со своего поста. Об этом 1 апреля сообщается на сайте клуба. Отмечается, что до назначения нового главного тренера команду будет временно возглавлять Джон Юстас.
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Стив Макларен
Британский футболист
Бывший английский футболист, тренер. Работал главным тренером «Мидлсбро», с которым выиграл Кубок Футбольной лиги в 2004 году и стал финалистом Кубка УЕФА в 2006 году. В 2006-2007 годах был главным тренером сборной Англии, которая при Макларене провела один из худших периодов в своей истории, не попав на Евро-2008. Также был ассистентом сэра Алекса Фергюсона, когда «Манчестер Юнайтед» стал победителем Лиги чемпионов в 1999 году.
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Куинз Парк Рейнджерс
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из округа Хаммерсмит и Фулем во Внутреннем Лондоне. В течение многих лет клуб играл домашние матчи на разных стадионах, прежде чем получил в своё пользование стадион «Лофтус Роуд» в 1917 году. В сезоне 1931/33 и позже в сезоне 1962/63 команда также играла на «Уайт Сити», чтобы привлечь большее количество болельщиков. Традиционные цвета команды - бело-голубые с горизонтальными полосами, откуда и появилось прозвище команды - «обручи».
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