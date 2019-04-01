Футбол
«Куинз Парк Рейнджерс» уволил Стива Макларена с поста главного тренераREGNUM 09:02
Главный тренер английского футбольного клуба «Куинз Парк Рейнджерс» Стив Макларен уволен со своего поста. Об этом 1 апреля сообщается на сайте клуба. Отмечается, что до назначения нового главного тренера команду будет временно возглавлять Джон Юстас.
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