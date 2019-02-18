Футбол

Футболист сборной России Кудряшов забил гол в первом матче за турецкий клубRT на русском 13:04

Защитник «Истанбул Башакшехир» Фёдор Кудряшов отличился забитым мячом в первом тайме, пробив между ног голкиперу. На 33-й минуте встречи «Истанбула» с Антальяспором российский футболист оказался в ситуации один на один с вратарём и открыл счёт в матче, сообщает твиттер турецкой Суперлиги.
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Российский футболист, защитник турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Истанбул Башакшехир
Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб из города Стамбул, провинция Башакшехир. Первоначально клуб был основан в 1990 году под названием «Истанбул Бюйюкшехир Беледиеспор». В 2014 году получил свое сегодняшнее название «Истанбул Башакшехир». Домашние матчи проводит на арене «Башакшехир Фатих Терим», названного в честь наставника турецкой национальной сборной Фатиха Терима. Общая вместимость арены более 17 000 зрителей. Действующий участник Суперлиги, высшего дивизиона чемпионата Турции по футболу.
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