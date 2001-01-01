Как стало известно «Чемпионату», «Фенербахче» проявляет интерес к защитнику Фёдору Кудряшову. В настоящий момент Кудряшов тренируется с «Торпедо» для поддержания формы, так как находится в Москве. Он обратился к главному тренеру московского клуба Сергею Игнашевичу с просьбой, и тот ему не отказал.

с чего всё началось

Защитник Федор Кудряшов может продолжить карьеру в Олимп-ФНЛ. 32-летний футболист тренируется с «Торпедо» Сергея Игнашевича.

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