Футбол

Кудряшов перешел в «Истанбул Башакшехир» под «Калинку-Малинку»Газета.Ru вчера в 16:16

"Истанбул Башакшехир" объявил о переходе защитника сборной России Федора Кудряшова, передает "Советский спорт". Заявление о трансфере было представлено в виде видеоролика под русскую народную песню "Калинка-Малинка".
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