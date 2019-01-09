Футбол

Кудряшов, скорее всего, покинет «Рубин» в зимнее трансферное окно
Чемпионат
13:53

Как стало известно «Чемпионату», защитник казанского «Рубина» Фёдор Кудряшов с большой долей вероятности покинет клуб в зимнее трансферное окно. Причиной возможного ухода 31-летнего российского футболиста является его высокая зарплата.
Чемпионат13:53

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Кудряшов покинет «Рубин»

Нева Спорт15:25

Кудряшов, скорее всего, покинет «Рубин» в зимнее трансферное окно

Чемпионат13:53

Кудряшов должен уйти из «Рубина» зимой

Sport24.ru14:39

СМИ: Кудряшов, скорее всего, покинет «Рубин» зимой

Sportbox.RU14:26

Защитник «Рубина» Кудряшов может покинуть команду зимой

Газета.Ru14:49

Кудряшов, скорее всего, покинет «Рубин» в зимнее трансферное окно

Sports.ru16:45

СМИ: Кудряшов, скорее всего, покинет «Рубин» зимой

Матч ТВ14:26
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Российский футболист, защитник клуба «Рубин» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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