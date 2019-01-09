Футбол
Кудряшов, скорее всего, покинет «Рубин» в зимнее трансферное окно
Кудряшов, скорее всего, покинет «Рубин» в зимнее трансферное окноЧемпионат13:53
Как стало известно «Чемпионату», защитник казанского «Рубина» Фёдор Кудряшов с большой долей вероятности покинет клуб в зимнее трансферное окно. Причиной возможного ухода 31-летнего российского футболиста является его высокая зарплата.
Чемпионат13:53
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Политика
Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов
На 89-м году жизни умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов.
Обновлено в 12:48
Политика
В ПАСЕ предложили разделить российскую делегацию на шесть полов
Одна из рекомендаций Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по формированию делегации из России предлагает разделить потенциальных участников на шесть полов.
Обновлено в 10:23
Происшествия
На заводе цинкования в Оренбургской области горит цех
В пресс-службе губернатора и правительства региона сообщили, что губернатор Оренбургской области Юрий Берг направился в Новосергиевский район, он проведет там экстренное совещание в связи с пожаром.
Обновлено в 09:06
Политика
Посла Японии вызвали в МИД после заявлений Токио о Курилах
Накануне японские СМИ писали, что одним из условий подписания мирного договора между Россией и Японией — 70-летнего вопроса двусторонних отношений — может стать взаимный отказ от прав требовать какие-либо компенсации, связанные с Южными Курильскими островами.
Обновлено в 13:05
Энергетика
Нефть Brent впервые с прошлого года поднялась выше $61 за баррель
По состоянию на 19:45 мск цена на нефть Brent составила $61,55 за баррель.
Обновлено в 12:29
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о готовности обсуждать отказ от иска к «Газпрому»
В начале октября коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко говорил, что компания подготовила план защиты своих интересов на случай, если газопровод «Северный поток-2» будет запущен.
Обновлено в 12:51
Происшествия
В номере отеля на Пхукете обнаружили тело россиянки
Россиянка обнаружена мертвой в своем номере в одном из отелей на острове Пхукет в Таиланде, сообщила газета Phuket News со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 12:22
Энергетика
В России вновь выросли цены на бензин
В западной части России и на Урале рост цен уже составил 65–80 копеек за литр, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость топлива выросла в среднем на 50–70 копеек.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Министр обороны Норвегии заявил о возможной войне в Европе
Обновлено в 12:17
Общество
Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой
В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 13:46
Экономика
В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО
С 9 января в России начинают действовать расширения тарифного плана для ОСАГО на 20% вверх и вниз и изменение подходов к соотношению «возраст-стаж» и «бонус-малус».
Обновлено вчера в 16:55
Энергетика
ФАС не увидела нарушения в росте цен на бензин в России
Розничные цены на бензин в российских регионах с начала 2019 года выросли не более чем на 1,7%, это не нарушает договоренности правительства с нефтяниками о стабилизации рынка топлива.
Обновлено в 11:42
Технологии
IBM представила первый коммерческий квантовый компьютер
На выставке CES 2019, которая проходит с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, компания IBM представила свой первый коммерческий квантовый компьютер.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34
Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Общество
Немецкий журналист рассказал, чему Германия может поучиться у Москвы
Журналист немецкой газеты Handelsblatt рассказал, что Москва динамично развивается и достигла значительного прогресса сразу в нескольких областях, и посоветовал Германии брать пример с российской столицы.
Обновлено в 09:18
Политика
Путин и Меркель обсудили урегулирование в Сирии
Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с немецким канцлером Ангелой Меркель.
Обновлено в 13:34
Политика
Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище
Последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Во Франции разбился истребитель, пилоты пропали
Обломки пропавшего с радаров истребителя Mirage 2000 ВВС Франции найдены на востоке страны.
Обновлено в 12:11
Спорт
Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA
Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился подробностями визита экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.
Обновлено в 08:38
Финансы
Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро
По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.
Обновлено в 13:05
Экономика
WSJ: небоскреб Chrysler Building в Нью-Йорке выставят на продажу
Обновлено в 10:17
Политика
Синод Константинопольского патриархата оформил томос для Украины
Обновлено в 05:49
Политика
На выборы президента Украины не пустят российских наблюдателей
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что министерство не станет принимать заявки на выборы украинского президента от наблюдателей из России.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
National Interest высоко оценил российский танк Т-90
Американский журнал The National Interest опубликовал статью, посвященную российскому танку Т-90 и его экспортной модификации Т-90МС.
Обновлено в 02:29
Экономика
«Почта России» начала взимать пошлины с покупателей онлайн-магазинов
«Почта России» начала взимать пошлины с покупателей онлайн-магазинов. Как пишет «Коммерсантъ», пилотный проект стартует сегодня, 9 января.
Обновлено в 07:06
Политика
Архиепископ Кипрский опроверг сообщения о поддержке автокефалии Украины
Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом Второй опроверг сообщения, что он поддержал предоставление автокефалии Украине и заявил, что не собирается упоминать на божественной литургии главу "новой церкви" Епифания, сообщает агентство церковных новостей Romfea.
Обновлено в 13:25
Происшествия
В суд направлено уголовное дело против конвоиров членов банды ГТА
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении полицейских, обвиняемых в халатности при конвоировании в Мособлсуд членов банды ГТА в августе 2017 года.
Обновлено в 13:14
Футбол
Аяз Гулиев вернулся в «Спартак»
Обновлено в 12:07
Политика
США грозят санкциями подрядчикам «Северного потока — 2»
Власти Соединенных Штатов в своих попытках заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2» рассматривают вариант введения санкций против компаний, участвующих в проекте, пишет немецкая газета Handelsblatt.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Полицейского убили в Подмосковье
Обновлено в 00:52