Ранее сообщалось, что причиной возможного ухода Кудряшова из «Рубина» является его высокая зарплата. Контракт игрока с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2019 года. 31-летний Кудряшов перешёл из «Ростова» в «Рубин» в 2017 году.

с чего всё началось

Российский защитник Федор Кудряшов расторг контракт с казанским "Рубином" по обоюдному соглашению сторон и уже покинул клуб из столицы Татарстана. Футболист выступал за "Рубин" с сезона 2017/18. О расторжении контракта сообщает официальный сайт казанского клуба.

Футбол Футбол РФПЛ выдвинула Гинера, Федуна и Галицкого в состав исполкома РФС Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) выдвинула владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, президента столичного ЦСКА Евгения Гинера и президента "Краснодара" Сергея Галицкого в кандидаты в состав исполкома Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте лиги.

Футбол Футбол СМИ узнали о конфликте Сарри с россиянкой в руководстве «Челси» Итальянские журналисты узнали о конфликте между главным тренером лондонского "Челси" Маурицио Сарри и российским директором клуба Мариной Грановской.

Футбол Футбол Шикунов рассказал о приобретениях клуба

Футбол Футбол Ролан Гусев стал тренером в академии ЦСКА Гусев выступал за ЦСКА с 2002 по 2007 год и вместе с командой стал 3-кратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.

Футбол Футбол «Валенсия» подтвердила, что Батшуайи досрочно вернется в «Челси» Спортивный директор «Валенсии» Матеу Алемани сообщил, что ведутся переговоры о досрочном расторжении арендного соглашения нападающего Миши Батшуайи, правами на которого владеет «Челси».

Футбол Футбол Жозе Моуринью может возглавить «Бенфику» Напомним, в декабре прошлого года Жозе Моуринью был уволен из «Манчестер Юнайтед». Также ранее португалец отказался возглавить «Бенфику».

Футбол Футбол Футболист «Вулверхэмптона» Герц заявил, что хотел бы стать игроком «Спартака» Словацкий футболист английского "Вулверхэмптона" Кристиан Герц хотел бы стать игроком московского "Спартака".

Футбол Футбол Зинченко может вернуться в «Уфу» на правах аренды

Футбол Футбол «Зенит» интересуется Мхитаряном

Футбол Футбол Алекперов и Федун поменяли структуру владения «Спартаком» Л. Федун возглавляет совет директоров "Спартака" и является главным лицом клуба в публичном пространстве, тогда как Алекперов редко комментирует спортивную тематику.

Футбол Футбол Кейлор Навас: «Вижу себя в „Реале“ на долгие годы» Король Испании Филипп VI вручил сегодня голкиперу «Реала» Кейлору Навасу награду Iberoamericana Community Trophy.

Футбол Футбол Ибаи Гомес вернулся в «Атлетик»

Футбол Футбол Сборная Таиланда победила Бахрейн в матче Кубка Азии Сборная Таиланда обыграла команду Бахрейна в матче группового этапа Кубка Азии. Единственный гол забил Чанатип Сонгкрасин на 58-й минуте.

Футбол Футбол Сумасшедший гол 14-летнего форварда «Чертаново» взорвал интернет Интернет-пользователи по всему миру оценили гол 14-летнего нападающего "Чертаново" Сергея Пиняева, который выступает за юношескую сборную России.