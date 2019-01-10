Футбол

Кудряшов расторг контракт с «Рубином»
Вести.Ru
11:13

Российский защитник Федор Кудряшов расторг контракт с казанским "Рубином" по обоюдному соглашению сторон и уже покинул клуб из столицы Татарстана. Футболист выступал за "Рубин" с сезона 2017/18. О расторжении контракта сообщает официальный сайт казанского клуба.
Вести.Ru11:13
с чего всё началось

Кудряшов должен перейти в «Краснодар»

Ранее сообщалось, что причиной возможного ухода Кудряшова из «Рубина» является его высокая зарплата. Контракт игрока с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2019 года. 31-летний Кудряшов перешёл из «Ростова» в «Рубин» в 2017 году.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 12:34, Ашберн
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Российский футболист
Российский футболист, защитник клуба «Рубин» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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