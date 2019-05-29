Кудряшов прибыл в расположение сборной РоссииМатч ТВ вчера в 10:35

Защитник сборной России и турецкого клуба «Истанбул Башакшекир» Федор Кудряшов прибыл на базу в Новогорск, где в составе национальной команды будет готовиться к матчам отборочного раунда Евро-2020. Об этом сообщается в официальном Twitter команды.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».

Происшествия В Кабардино-Балкарии задержали 12 высокопоставленных сотрудников МВД Следственные органы республики подозревают ряд должностных лиц регионального МВД, в числе которых начальники районных отделов полиции и отделений ГИБДД, в создании и участии в преступном сообществе, а также в получении взяток в особо крупном размере.

Политика Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР Власти Южной Кореи не имеют официального подтверждения информации одной из местных газет о том, что в КНДР якобы казнили спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля за провал американо-северокорейского саммита в Ханое, сообщили по телефону РИА Новости в министерстве по делам национального объединения Республики Корея.

Авто Показано видео первого Haval H7 российской сборки Специализированным порталом "Автоновости дня" озвучена информация о том, что в дилерские центры России начала поступать модель автомобиля Haval F7 узловской сборки.

Армия и оружие Летчик-испытатель назвал преимущества Су-57 Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о преимуществах российского истребителя Су-57.

Политика Bloomberg: Россия отказалась продать Ирану комплексы C-400 Россия отказалась поставлять в Иран зенитно-ракетные комплексы С-400 из-за того, что сделка может обострить ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Происшествия Самолет экстренно приземлился в Волгограде Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет был вынужден срочно приземлиться в волгоградском аэропорту.

Футбол Футболисты Премьер-Лиги признали Дзюбу лучшим игроком сезона Форвард "Зенит" Артем Дзюба был признан лучшим футболистом сезона 2018/19 в РПЛ версии игроков лиги.

Происшествия Под Смоленском пресекли незаконный вывоз бивней мамонта в Белоруссию Незаконный вывоз бивней мамонта предотвратили полицейские совместно с сотрудниками ФСБ в Смоленской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.

Политика Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».

Общество В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.

Общество Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета Глава администрации Анапы Юрий Поляков распорядился отменить электронные торги, предусматривающие закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой", сообщается на сайте городской администрации.

Армия и оружие Противолодочные корабли проекта «Удалой» станут ударными Большие противолодочные корабли проекта 1155 «Удалой» проходят модернизацию, которая должна быть завершена до конца 2019 года.

Шоу-бизнес Киркоров дал комментарий про слухи о дочери Лазарева Известный певец Филипп Киркоров опроверг слухи о том, что он якобы рассказал своим знакомым о восьмимесячной «тайной дочери» артиста Сергея Лазарева, сообщает «Комсомольская правда».

Общество Выпускники напишут ЕГЭ по истории и химии На ЕГЭ по химии придет 97,5 тыс. человек, в том числе 95 тыс. выпускников этого года.

Наука Физики впервые получили механический солитонный газ В работе Николаса Мордана (Nicolas Mordant) Университета Гренобль Альпы и его коллеги из Франции и Италии впервые создали механическую систему, в которой возможно изучение солитонного газа.

Политика Лукашенко не исключил скорого принятия новой конституции Белоруссии "Думаю, что в ближайшее время в Беларуси появится или новая конституция, или мы пойдем американским путем внесения поправок в существующую конституцию", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.

Общество Опрос показал, куда чаще всего берут на работу пенсионеров Отмечается, что сервис проводил опрос среди представителей 500 работодателей с 1 по 26 мая.

Авто Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах» Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.

Политика Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения MH17 Малазийский премьер Махатхир Мохамад усомнился в итогах расследования по делу о крушении малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.

Финансы Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов На открытии торгов Московской биржи доллар и евро снижаются к рублю. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора.

Политика Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.

Общество Роструд призвал сокращать рабочий день в жару В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.