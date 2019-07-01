Футбол
Кудряшов может стать игроком «Сочи»ProstoProSport 10 июля в 15:15
Бывший защитник «Истанбул Башакшешир» Федор Кудряшов может вернуться в чемпионат России. Как сообщает «Чемпионат», интерес к 32-летнему футболисту проявляет «Сочи». Кудряшов перешел в «Истанбул» из «Рубина» на правах свободного агента в январе текущего года.
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