Защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком "Сочи", сообщает "СЭ". В 2019 году уроженец Иркутской области выступал за турецкий "Истамбул", отличившись в своей дебютной игре за новый клуб, и тем самым помог команде попасть в квалификацию Лиги чемпионов.

Политика Состоялся первый разговор Путина и Зеленского Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».

Политика Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев» Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.

Авто «Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata «Яндекс» и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020, сообщила пресс-служба «Яндекса».

Происшествия Актера из «Легенды №17» не пустили в аэропорт в Краснодаре Актера Тимура Ефременкова, известного по участию в фильме «Легенда №17», не пустили в аэропорт в Краснодаре, поскольку он, по словам сотрудников воздушной гавани, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Экономика Хакеры украли у японской биржи Bitpoint Japan около $32 млн Японская биржа криптовалют Bitpoint Japan объявила о потере 3,5 млрд йен из-за махинаций хакеров. Онлайн-биржа приостановила свои операции.

Экономика Центробанк предложил отложить на год новую пенсионную реформу ИПК Центробанк предложил отложить на год новую пенсионную реформу ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), которая должна была заработать с 1 января 2020, - пишет РБК.

Кино Лунгин монтирует новый фильм с Кейтелем, Пересильд и Раппопорт Харви Кейтель, Юлия Пересильд и Ксения Раппопорт сыграли главные роли в новом англоязычном фильме фильме Павла Лунгина, который он снимал в Израиле.

Технологии Apple не смогла зарегистрировать товарный знак дополненной реальности В свою очередь, аргументы Роспатента сводились к тому, что AR – единственный словесный элемент и в знаке Apple, и в схожих с ним знаках, поэтому не учитывать их сходство нельзя.

Общество Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России Уже через 10 лет цифровые сервисы могут заменить такие массовые профессии, как водители или продавцы, заявил ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов на образовательном интенсиве «Остров 10-22» в Сколковском институте науки и технологий.

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык Если вы планируете везти маринованный шашлык за город, лучше не выбирайте его в "белых" соусах, скажем, с добавлением майонеза.

Происшествия На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело Следственный комитет России выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна - отца трех сестер Крестины, Ангелины и Марии, обвиняемых в его убийстве, которое произошло в Алтуфьевском районе Москвы, приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.

Здоровье Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.

Происшествия Россиянка попала в психиатрическую клинику на острове Бали Россиянка была доставлена в психиатрическую клинику на Бали. Инцидент произошел в округе Бангли.

Происшествия В Челябинской области молния убила туристку В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, отдыхавшей на берегу озера Большой Шантрапай.

Политика В конгрессе США одобрили санкции против госдолга России Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.

Музыка Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.

Космос Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.

Происшествия Певца Ар Келли арестовали в США за детскую порнографию Известный американский исполнитель Ар Келли (R. Kelly) в четверг вечером был арестован в Чикаго по ряду новых обвинений, включая уклонение от правосудия и детскую порнографию, сообщает газета New York Times со ссылкой на местные власти.

Футбол Финалист Кубка Америки намерен отклонить предложение «Локомотива» Опорный полузащитник сборной Перу и голландского «Фейеноорда» Ренато Тапиа намерен отклонить предложение московского «Локомотива», сообщает Voetbal International.

Происшествия Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть Мурманска «Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.

Политика Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.

Происшествия Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.