Футбол

Кудряшов покинул расположение сборной России. Он не сыграет со Швецией
Бомбардир.ру
14:36

Швеция — Россия
завтра
в 14:45
Лига Наций УЕФА, Групповой этап
Стадион «Френдс Арена»
Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул расположение команды. Россияне завтра сыграют в матче 6-го тура Лиги наций против сборной Швеции.
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