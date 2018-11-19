Футбол

Кудряшов покинул расположение сборной России
Sports.ru
14:04

Швеция — Россия
завтра
в 14:45
Лига Наций УЕФА, Групповой этап
Стадион «Френдс Арена»
Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул расположение команды и пропустит заключительный матч группового этапа Лиги наций со Швецией. У Кудряшова было выявлено воспаление сухожилия мышц бедра после товарищеского матча со сборной Германии.
Sports.ru14:04

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Защитник «Рубина» Кудряшов покинул расположение сборной России в Швеции

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РИА Новости13:44

Кудряшов покинул расположение сборной России

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Sportbox.RU13:40

Кудряшов покинул расположение сборной России

Матч ТВ13:40

Кудряшов покинул расположение сборной России

Спорт-Экспресс13:30

Кудряшов покинул расположение сборной России

Sports.ru14:04
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Российский футболист, защитник клуба «Рубин» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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