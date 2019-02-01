Футбол
Кудряшов перешел в «Истанбул Башакшехир» под «Калинку-Малинку»Газета.Ru 16:16
"Истанбул Башакшехир" объявил о переходе защитника сборной России Федора Кудряшова, передает "Советский спорт". Заявление о трансфере было представлено в виде видеоролика под русскую народную песню "Калинка-Малинка".
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