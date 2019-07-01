Футбол

Кудряшов может стать игроком «Сочи»ProstoProSport вчера в 15:15

Бывший защитник «Истанбул Башакшешир» Федор Кудряшов может вернуться в чемпионат России. Как сообщает «Чемпионат», интерес к 32-летнему футболисту проявляет «Сочи». Кудряшов перешел в «Истанбул» из «Рубина» на правах свободного агента в январе текущего года.
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СМИ: Кудряшов подписал контракт с «Сочи»

Sportbox.RU10:15

СМИ: Кудряшов подписал контракт с «Сочи»

Матч ТВ10:15

Кудряшов стал игроком «Сочи». Контракт рассчитан на год

Спорт-Экспресс09:54

«СЭ»: Кудряшов подписал контракт с «Сочи» на год

Sports.ru08:50

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Soccer.ruвчера в 16:03

Кудряшов может стать игроком «Сочи»

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Кудряшов близок к переходу в «Сочи»

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