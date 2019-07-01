Бывший защитник «Истанбул Башакшешир» Федор Кудряшов может вернуться в чемпионат России. Как сообщает «Чемпионат», интерес к 32-летнему футболисту проявляет «Сочи». Кудряшов перешел в «Истанбул» из «Рубина» на правах свободного агента в январе текущего года.

Экономика Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум Минтруд планирует увеличить прожиточный минимум для трудоспособного населения в России на 4% по итогам второго квартала 2019 года.

Шоу-бизнес Ольга Бузова получила травму на съемках шоу «Форт Боярд» 33-летняя певица Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок шоу "Форт Боярд", которые проходят во Франции, передает "Вечерняя Москва".

Экономика ЦБ в разы удешевит прием безналичных платежей Участники рынка предложили установить для торговых точек тариф за прием платежей по QR-кодам от 0,2 до 0,7% от суммы операции.

Авто Toyota разрабатывает новый кроссовер Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».

Происшествия Неизвестные попытались проникнуть на ядерный объект в США Два человека предприняли попытку пробраться на территорию исследовательского центра с ядерным реактором "Вальеситос" под Сан-Франциско в штате Калифорния.

Технологии В работе Twitter произошел сбой На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.

Общество Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.

Общество Эксперт назвал сроки исчезновения самых массовых профессий в России Наиболее распространенные в России профессии водителя и продавца через 10 лет исчезнут.

Происшествия При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

Гаджеты Nokia X7 2018 и Xiaomi Mi 6X названы самыми горячими смартфонами Первый продемонстрировал рекорд в абсолюте – нагрев составил 40,16°, второй занял верхнюю строчку рейтинга нагрева в течение суток – его средняя температура за 24 часа составила 36,41°. В перечне самых горячих смартфонов присутствуют также Nokia X71, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Black Shark Helo, Nokia 7 Plus, Meizu Note9.

Здоровье В минздраве Татарстана предупредили об опасности арбузов Министерство здравоохранения Татарстана выступило с обращением по поводу начала сезона продажи арбузов.

Политика Давыденко назвала «лживым» отчет красноярской прокуратуры о проверке Председатель Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко прокомментировала отчет прокуратуры, в котором говорится о возможном конфликте интересов и превышении полномочий в ее работе.

Политика Путин освободил от должности губернатора Севастополя Президент России Владимир Путин 11 июля освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Происшествия Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.

Армия и оружие Названы отличия нового российского авианосца «Ламантин» Российский авианосец "Ламантин" могут оборудовать радиоэлектронным оружием, заявил РИА Новости заместитель гендиректора Невского проектно-конструкторского бюро Алексей Юхнин.

Происшествия Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.

Происшествия Мать заметила слёзы сына во время кремации и спасла ему жизнь Специалисты объяснили матери, что у её сына Гэндэма Кирана не осталось шансов на жизнь и даже предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения, но мать отказалась и забрала мальчика домой.

Здоровье В Таиланде 62 человека скончались после заражения лихорадкой Денге Более 44,6 тыс. случаев заражения лихорадкой Денге зафиксированы в Таиланде с начала года по 9 июля.