Футбол
Кудряшов пополнил состав «Сочи»Газета.Ru 19:09
Защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком "Сочи", сообщает "СЭ". В 2019 году уроженец Иркутской области выступал за турецкий "Истамбул", отличившись в своей дебютной игре за новый клуб, и тем самым помог команде попасть в квалификацию Лиги чемпионов.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:15, Вашингтон
Политика
Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку
В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.
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Обновлено 09 июля в 05:40
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Обновлено в 19:01
Армия и оружие
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Экономика
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Армия и оружие
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В будущем Военно-морские силы Украины планируют проходить через Керченский пролив.
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Политика
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
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Как сообщает L'Equipe, "ПСЖ" предложил 30 миллионов евро за 29-летнего сенегальца.
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Космос
Ученые сообщили о скором обнаружении полного двойника Земли
Обновлено вчера в 21:30
Театры
В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
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