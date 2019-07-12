Футбол

Кудряшов пополнил состав «Сочи»Газета.Ru 19:09

Защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком "Сочи", сообщает "СЭ". В 2019 году уроженец Иркутской области выступал за турецкий "Истамбул", отличившись в своей дебютной игре за новый клуб, и тем самым помог команде попасть в квалификацию Лиги чемпионов.
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ФК «Сочи» объявил о подписании контракта с Кудряшовым

RT на русском17:30

Игрок сборной России перешел в «Сочи»

Soccer.ru17:20

Официально: Федор Кудряшов стал игроком «Сочи»

Sportbox.RU17:08

«Сочи» объявил о подписании Кудряшова

Чемпионат17:07

Кудряшов и Карапетян перешли в «Сочи»

Sports.ru17:16

«Сочи» объявил о подписании Кудряшова

ProstoProSport17:18

Официально: Федор Кудряшов стал игроком «Сочи»

Матч ТВ17:08
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:15, Вашингтон
Политика

Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку

В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.
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Кино

Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к истории России

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На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Следственный комитет России выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна - отца трех сестер Крестины, Ангелины и Марии, обвиняемых в его убийстве, которое произошло в Алтуфьевском районе Москвы, приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.
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Обновлено в 19:01
Армия и оружие

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Как ранее передавало информагентство, главком ВМФ России Николай Евменов на Международном военно-морском салоне в Петербурге заявил, что российский флот получит в свое распоряжение атомный авианосец, но это произойдет не в ближайшие годы.
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Происшествия

В Южно-Сахалинске загорелась крыша многоэтажного дома

Пожар вспыхнул на крыше жилого четырехэтажного дома, расположенного на одной из центральных улиц Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
Обновлено в 20:59
Космос

Обнаружена пара сверхмассивных черных дыр на пути к столкновению

Обнаружение фона гравитационной волны поможет разрешить некоторые из самых больших неизвестных в астрономии, например, как часто галактики сливаются и сливаются ли пары сверхмассивных черных дыр вообще или застревают в почти бесконечном вальсе вокруг друг друга.
Обновлено вчера в 12:38
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Крупнейший вулкан на Земле потерял лидерство

Обновлено 09 июля в 11:17
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
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Армия и оружие

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В будущем Военно-морские силы Украины планируют проходить через Керченский пролив.
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Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
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Как сообщает L'Equipe, "ПСЖ" предложил 30 миллионов евро за 29-летнего сенегальца.
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Штурмовать «Зону 51» собрались почти 300 тысяч человек

Четверть миллиона пользователей соцсетей, безусловно, у ворот базы не соберется, но достаточно и одной десятой - а именно столько, как иронично пишет издание Maxim, составляет среднеарифметическое количество психов на любой вечеринке.
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Ученые сообщили о скором обнаружении полного двойника Земли

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Театры

В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
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Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова

Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.
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Управление МВД России по Омской области собирается провести проверку после появившейся информации о том, что начальник омской полиции Алексей Меркушов устроил драку в метро Москвы.
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Во время подготовки к кремации мать Кирана заметила слезы, стекающие из уголков его глаз. Родственники немедленно вызвали скорую.
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Путин освободил от должности губернатора Севастополя

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Фёдор Васильевич Кудряшов
Российский футболист
Российский футболист, защитник сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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