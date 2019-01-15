Футбол

Кудряшов может присоединиться к Нойштедтеру в «Фенербахче»
Спорт-Экспресс
08:21

Защитник сборной России Федор Кудряшов может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает Fotomac, интерес к 31-летнему игроку проявляет "Фенербахче", в составе которого выступает другой игрок сборной России Роман Нойштедтер.
Спорт-Экспресс08:21

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Кудряшов может продолжить карьеру в Турции

Матч ТВ09:20

Кудряшов может продолжить карьеру в Турции

Sportbox.RU09:20

Кудряшов может продолжить карьеру в «Фенербахче»

Soccer.ru09:02

Кудряшов может продолжить карьеру в «Фенербахче»

Чемпионат08:52

Кудряшов может стать одноклубником Нойштедтера в чемпионате Турции

Советский спорт08:31

Кудряшов может присоединиться к Нойштедтеру в «Фенербахче»

Спорт-Экспресс08:21

СМИ: Кудряшов может стать одноклубником Нойштедтера в Турции

РИА Новости08:05
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 09:30, Ашберн
Футбол

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Российский футболист, защитник клуба «Рубин» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб из города Стамбул, входящий в состав спортивного общества «Фенербахче», выступающий в Турецкой Суперлиге. Один из самых популярных футбольных клубов страны. Домашние матчи играет на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».
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