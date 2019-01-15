Защитник сборной России Федор Кудряшов может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает Fotomac, интерес к 31-летнему игроку проявляет "Фенербахче", в составе которого выступает другой игрок сборной России Роман Нойштедтер.

Кудряшов может присоединиться к Нойштедтеру в «Фенербахче»

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