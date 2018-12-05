Футбол

Кудряшов может перейти из «Рубина» в «Краснодар»
Sport24.ru
02:56

Защитник «Рубина» Федор Кудряшов может сменить клубную прописку. На 31-летнего футболиста претендует «Краснодар», сообщает Реальное время. Нынешний контракт Кудряшова истекает летом 2019 года.
Sport24.ru02:56

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Кудряшов уйдет в «Краснодар», за Коновалова борются «Спартак» и «Зенит»

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СМИ: «Рубин» может продать Кудряшова в «Краснодар», «Спартак» претендует на Сорокина и Коновалова

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Кудряшов может уйти в «Краснодар», «Спартак» претендует на Коновалова и Сорокина

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Кудряшов может перейти из «Рубина» в «Краснодар»

Sport24.ru02:56

Кудряшов может уйти в «Краснодар», «Спартак» претендует на Коновалова и Сорокина

Sports.ru04:06

«Краснодар» заменит своего лидера на Еременко, а «Рубин» отдаст ведущих игроков «Спартаку» и «Зениту»?

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Кудряшов может перейти в «Краснодар», «Спартак» претендует на Коновалова и Сорокина

Реальное время01:09
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Футбол

«Манчестер Сити» имеет лучшую разницу голов за 125 лет

После 15 туров "горожане" имеют лучшую разницу голов (+38) за последние 125 лет. В сезоне-1892/93 у "Сандерленда" был показатель +39.
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Футбол

Адвокат Кокориных: «Жду самого плохого результата судебного заседания»

Представитель интересов братьев Кокориных Татьяна Стукалова поделилась ожиданиями от судебного заседания, на котором определяют дальнейшую меру пресечения для футболиста «Зенита» Александра.
Обновлено в 04:43
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Черчесов назвал Ахметова лучшим молодым футболистом 2018 года в РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в голосовании, по итогам которого будет выбран лучший молодой футболист 2018 года в РПЛ.
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Футбол

Переход Ибрагимовича в «Милан» находится под угрозой срыва

Обновлено в 04:00
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Задержан подозреваемый в нападении на автобус «Бока Хуниорс»

Первый подозреваемый в нападении на автобус "Бока Хуниорс" арестован во вторник в Буэнос-Айресе, информирует L'equipe.
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Погба призвал Моуринью не делать из него козла отпущения

Француз в ответ потребовал не делать его козлом отпущения, сообщает The Sun. «МЮ» набрал лишь 2 очка в трех последних матчах.
Обновлено в 04:27
Футбол

19-летний вратарь Сафонов признан лучшим игроком «Краснодара» в ноябре

Обновлено в 04:40
Футбол

Солабарриета возглавил «Атлетик». Ему 35 лет

«Атлетик» объявил о назначении Арица Солабарриеты на пост главного тренера команды. Срок соглашения с 35-летним специалистом не уточняется.
Обновлено в 03:22
Футбол

Черышев впервые за полтора месяца принял участие в матче «Валенсии»

Обновлено в 03:38
Футбол

Уэлбек может покинуть «Арсенал» летом в статусе свободного агента

Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек, по всей видимости, покинет лондонский клуб летом.
Обновлено в 04:32
Футбол

Анри призвал не накалять обстановку вокруг «Монако»

Обновлено в 04:23
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Букмекеры: «Рубин» проиграет «Локомотиву» в Москве

Сегодня «Рубин» сыграет на выезде с «Локомотивом» в первом четвертьфинальном матче розыгрыша Кубка России.
Обновлено в 04:38
Футбол

Президент «Баварии» объяснил, почему клуб не пытался подписать Роналду

Президент "Баварии" Ули Хенесс назвал причины, по которым клуб не пытался приобрести у "Реала" Криштиану Роналду.
Обновлено в 02:16
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Диего Коста может перейти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Нападающий «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в Китае.
Обновлено в 01:41
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Президент «Лиона» сравнил обстановку во Франции с военным положением в Харькове

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас прокомментировал перенос матча 17-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» из-за беспорядков в стране.
Обновлено в 04:52
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Рубин
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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