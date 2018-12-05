Защитник «Рубина» Федор Кудряшов может сменить клубную прописку. На 31-летнего футболиста претендует «Краснодар», сообщает Реальное время. Нынешний контракт Кудряшова истекает летом 2019 года.

Кудряшов может перейти из «Рубина» в «Краснодар»

Спорт день за днем

Футбол Футбол «Манчестер Сити» имеет лучшую разницу голов за 125 лет После 15 туров "горожане" имеют лучшую разницу голов (+38) за последние 125 лет. В сезоне-1892/93 у "Сандерленда" был показатель +39.

Футбол Футбол Адвокат Кокориных: «Жду самого плохого результата судебного заседания» Представитель интересов братьев Кокориных Татьяна Стукалова поделилась ожиданиями от судебного заседания, на котором определяют дальнейшую меру пресечения для футболиста «Зенита» Александра.

Футбол Футбол Черчесов назвал Ахметова лучшим молодым футболистом 2018 года в РПЛ Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в голосовании, по итогам которого будет выбран лучший молодой футболист 2018 года в РПЛ.

Футбол Футбол Переход Ибрагимовича в «Милан» находится под угрозой срыва

Происшествия Происшествия Задержан подозреваемый в нападении на автобус «Бока Хуниорс» Первый подозреваемый в нападении на автобус "Бока Хуниорс" арестован во вторник в Буэнос-Айресе, информирует L'equipe.

Футбол Футбол Погба призвал Моуринью не делать из него козла отпущения Француз в ответ потребовал не делать его козлом отпущения, сообщает The Sun. «МЮ» набрал лишь 2 очка в трех последних матчах.

Футбол Футбол Солабарриета возглавил «Атлетик». Ему 35 лет «Атлетик» объявил о назначении Арица Солабарриеты на пост главного тренера команды. Срок соглашения с 35-летним специалистом не уточняется.

Футбол Футбол Черышев впервые за полтора месяца принял участие в матче «Валенсии»

Футбол Футбол Уэлбек может покинуть «Арсенал» летом в статусе свободного агента Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек, по всей видимости, покинет лондонский клуб летом.

Футбол Футбол Анри призвал не накалять обстановку вокруг «Монако»

Футбол Футбол Букмекеры: «Рубин» проиграет «Локомотиву» в Москве Сегодня «Рубин» сыграет на выезде с «Локомотивом» в первом четвертьфинальном матче розыгрыша Кубка России.

Футбол Футбол Президент «Баварии» объяснил, почему клуб не пытался подписать Роналду Президент "Баварии" Ули Хенесс назвал причины, по которым клуб не пытался приобрести у "Реала" Криштиану Роналду.

Футбол Футбол Диего Коста может перейти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Нападающий «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в Китае.