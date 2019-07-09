Экономика

Кудрин заявил об отсутствии пузыря на рынке потребительских кредитовРБК вчера в 09:52

Глава Счетной палаты напомнил, что в 2018 году займы выросли на 20%, а это «очень большая цифра». Кудрин отметил также положительную динамику в части финансовой грамотности населения.
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Кудрин заявил об отсутствии пузыря на рынке потребительских кредитов

РБКвчера в 09:52

Кудрин заявил о критической черте в потребкредитовании россиян

Газета.Ruвчера в 08:11

Кудрин предупредил об опасности быстрого роста потребкредитования

Российская газетавчера в 07:55

Кудрин опроверг наличие «пузыря» потребкредитования в России

Московский Комсомолецвчера в 07:54

Кудрин заявил об опасности сохранения высоких темпов роста потребкредитования

ТАССвчера в 07:50

Кудрин считает, что «пузыря» потребкредитования в России пока нет

РИА Новостивчера в 07:32

Кудрин: «пузыря» на рынке потребкредитования пока нет

News.ruвчера в 07:19
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 03:02, Вашингтон
Армия и оружие

Разработчик рассказал о новом российском авианосце

Обновлено в 02:44
Экономика

Россияне стали экономить на лекарствах

Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк.
Обновлено в 02:36
Политика

Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией

В МИД отметили, что если« русофобия в Грузии прекратится, а власти государства будут последовательны», то не исключено возобновление авиасообщения.
Обновлено вчера в 22:58
Кино

Джордж Мартин раскрыл пять новых фактов о приквеле «Игры престолов»

Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие

В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой

Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами

Обновлено вчера в 22:37
Происшествия

Ущерб в деле министра из команды Левченко оценили в 748 млн рублей

В 748 миллионов рублей оценил следственный комитет ущерб по делу о вырубке леса в заказнике "Туколонь", в котором среди обвиняемых значится министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Три человека пострадали в Тбилиси при взрыве гранаты в подъезде

В подъезд одного из жилых домов в Тбилиси в районе Варкетили в ночь на среду неизвестный бросил гранату, в результате чего пострадали трое молодых людей, сообщает МВД Грузии.
Обновлено в 00:44
Политика

Эрдоган: Турция в случае нападения применит ЗРС С-400

Обновлено в 02:21
Происшествия

Названы основные причины вызова скорой помощи в России

Чаще всего в 2018 году вызовы в скорую помощь в России поступали по причине внезапных заболеваний и состояний (31,5 млн).
Обновлено вчера в 23:05
Политика

Опрос вновь показал лидерство партии «Слуга народа» на выборах в Раду

По результатам предварительного опроса Киевского международного института социологии, на выборах в Верховную раду партия «Слуга народа» может набрать 48,5% голосов.
Обновлено в 02:27
Политика

СМИ узнали реакцию матери Габунии на скандал с матом в адрес Путина

Член Союза грузин России Игорь Гвритишвили рассказал изданию «Московский комсомолец» о том, как заслуженная артистка Грузинской ССР Джульетта Вашакмадзе отреагировала на заявление своего сына — журналиста Георгия Габунии, оскорбившего в прямом эфире телеканала «Рустави 2» президента России Владимира Путина и его покойных родителей.
Обновлено вчера в 17:59
Политика

Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.
Обновлено 08 июля в 14:50
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Энергетика

«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику

Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:48
Музыка

Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в Евровидении

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.
Обновлено в 00:12
Происшествия

Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе

Два тренировочных самолета ВВС Катара столкнулись в воздухе, сообщает 10 июля Reuters. По данным издания, пилоты успели катапультироваться.
Обновлено в 02:44
Наука

Ученые нашли новый способ эффективного похудения

Обновлено в 00:55
Политика

Вскрылись детали дела пойманного на госизмене помощника полпреда

Помощник полпреда российского президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев, которого обвинили в госизмене, мог передать важные данные с заседаний Совбеза в Польшу.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной рассказал, как она выносила деньги из банка

Обновлено вчера в 12:24
Экономика

Минфин нашёл новое объяснение падению реальных доходов

На этой неделе первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов нашёл новое объяснение падению реальных доходов населения.
Обновлено в 00:40
Космос

Обнаружены блуждающие по галактике звезды-зомби

Обновлено 08 июля в 13:14
Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Обновлено в 00:45
Происшествия

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

Количество сотрудников ФСБ в деле о разбое возросло до 15

До 15 увеличилось число сотрудников ФСБ, которых подозревают в разбое. Об этом сообщили информированные источники.
Обновлено вчера в 09:13
Политика

Лукашенко заявил, что Россия тормозит переговоры по интеграции

Александр Лукашенко раскритиковал торможение процесса интеграции со стороны России.
Обновлено вчера в 06:17
Музыка

Группа Little Big запустила новый танцевальный флешмоб

Обновлено в 02:42
Авто

Ford поднял цены на весь модельный ряд в России

В ходе мониторинга цен на российском автомобильном рынке эксперты выяснили, что в июле американский автопроизводитель поднял цены на весь свой модельный ряд.
Обновлено вчера в 08:52
Авто

Новый электромобиль MINI Cooper SE будет серийным

Британский бренд MINI официально представил первый электрический хэтчбек Cooper SE, который поступит в серийное производство.
Обновлено в 02:51
Политика

Саакашвили назвал Путина играющим с Грузией котом

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сравнил российского лидера Владимира Путина с котом, который играет с Грузией как с мышью.
Обновлено вчера в 17:50
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