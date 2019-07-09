Экономика
Кудрин заявил об отсутствии пузыря на рынке потребительских кредитовРБК вчера в 09:52
Глава Счетной палаты напомнил, что в 2018 году займы выросли на 20%, а это «очень большая цифра». Кудрин отметил также положительную динамику в части финансовой грамотности населения.
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Армия и оружие
Разработчик рассказал о новом российском авианосце
Обновлено в 02:44
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк.
Обновлено в 02:36
Политика
Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией
В МИД отметили, что если« русофобия в Грузии прекратится, а власти государства будут последовательны», то не исключено возобновление авиасообщения.
Обновлено вчера в 22:58
Кино
Джордж Мартин раскрыл пять новых фактов о приквеле «Игры престолов»
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
Ущерб в деле министра из команды Левченко оценили в 748 млн рублей
В 748 миллионов рублей оценил следственный комитет ущерб по делу о вырубке леса в заказнике "Туколонь", в котором среди обвиняемых значится министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Три человека пострадали в Тбилиси при взрыве гранаты в подъезде
В подъезд одного из жилых домов в Тбилиси в районе Варкетили в ночь на среду неизвестный бросил гранату, в результате чего пострадали трое молодых людей, сообщает МВД Грузии.
Обновлено в 00:44
Политика
Эрдоган: Турция в случае нападения применит ЗРС С-400
Обновлено в 02:21
Происшествия
Названы основные причины вызова скорой помощи в России
Чаще всего в 2018 году вызовы в скорую помощь в России поступали по причине внезапных заболеваний и состояний (31,5 млн).
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Опрос вновь показал лидерство партии «Слуга народа» на выборах в Раду
По результатам предварительного опроса Киевского международного института социологии, на выборах в Верховную раду партия «Слуга народа» может набрать 48,5% голосов.
Обновлено в 02:27
Политика
СМИ узнали реакцию матери Габунии на скандал с матом в адрес Путина
Член Союза грузин России Игорь Гвритишвили рассказал изданию «Московский комсомолец» о том, как заслуженная артистка Грузинской ССР Джульетта Вашакмадзе отреагировала на заявление своего сына — журналиста Георгия Габунии, оскорбившего в прямом эфире телеканала «Рустави 2» президента России Владимира Путина и его покойных родителей.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.
Обновлено 08 июля в 14:50
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Энергетика
«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику
Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:48
Музыка
Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в Евровидении
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.
Обновлено в 00:12
Происшествия
Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе
Два тренировочных самолета ВВС Катара столкнулись в воздухе, сообщает 10 июля Reuters. По данным издания, пилоты успели катапультироваться.
Обновлено в 02:44
Наука
Ученые нашли новый способ эффективного похудения
Обновлено в 00:55
Политика
Вскрылись детали дела пойманного на госизмене помощника полпреда
Помощник полпреда российского президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев, которого обвинили в госизмене, мог передать важные данные с заседаний Совбеза в Польшу.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, как она выносила деньги из банка
Обновлено вчера в 12:24
Экономика
Минфин нашёл новое объяснение падению реальных доходов
На этой неделе первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов нашёл новое объяснение падению реальных доходов населения.
Обновлено в 00:40
Космос
Обнаружены блуждающие по галактике звезды-зомби
Обновлено 08 июля в 13:14
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Количество сотрудников ФСБ в деле о разбое возросло до 15
До 15 увеличилось число сотрудников ФСБ, которых подозревают в разбое. Об этом сообщили информированные источники.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
Лукашенко заявил, что Россия тормозит переговоры по интеграции
Александр Лукашенко раскритиковал торможение процесса интеграции со стороны России.
Обновлено вчера в 06:17
Музыка
Группа Little Big запустила новый танцевальный флешмоб
Обновлено в 02:42
Авто
Ford поднял цены на весь модельный ряд в России
В ходе мониторинга цен на российском автомобильном рынке эксперты выяснили, что в июле американский автопроизводитель поднял цены на весь свой модельный ряд.
Обновлено вчера в 08:52
Авто
Новый электромобиль MINI Cooper SE будет серийным
Британский бренд MINI официально представил первый электрический хэтчбек Cooper SE, который поступит в серийное производство.
Обновлено в 02:51
Политика
Саакашвили назвал Путина играющим с Грузией котом
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сравнил российского лидера Владимира Путина с котом, который играет с Грузией как с мышью.
Обновлено вчера в 17:50