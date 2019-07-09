Экономика

Кудрин заявил об отсутствии пузыря на рынке потребительских кредитовРБК 09:52

Глава Счетной палаты напомнил, что в 2018 году займы выросли на 20%, а это «очень большая цифра». Кудрин отметил также положительную динамику в части финансовой грамотности населения.
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Кудрин заявил об отсутствии пузыря на рынке потребительских кредитов

РБК09:52

Кудрин: «пузыря» на рынке потребкредитования пока нет

News.ru07:19

Кудрин предупредил об опасности быстрого роста потребкредитования

Российская газета07:55

Кудрин опроверг наличие «пузыря» потребкредитования в России

Московский Комсомолец07:54

Кудрин заявил об опасности сохранения высоких темпов роста потребкредитования

ТАСС07:50

Кудрин считает, что «пузыря» потребкредитования в России пока нет

РИА Новости07:32

Кудрин заявил о критической черте в потребкредитовании россиян

Газета.Ru08:11
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Происшествия

Женщина выжила после падения под поезд метро в Москве

Движение на центральном участке Замоскворецкой линии столичного метро восстановлено после падения женщины под прибывающий поезд, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке

Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.
Обновлено в 13:04
Политика

Между инновациями и архаикой. Путин предостерег от простых решений

Создание инновационных технологий, которые позволят восстановить баланс между био- и техносферой, обеспечить высокое качество жизни людей и при этом сохранять и защищать природную среду, стало центральной темой рабочей поездки президента РФ Владимира Путина в Екатеринбург.
Обновлено в 11:59
Происшествия

ЕСПЧ присудил €20 тысяч компенсации жертве домашнего насилия в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда женщине, которая подверглась домашнему насилию.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку

Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.
Обновлено в 13:02
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной рассказал, как она выносила деньги из банка

Обновлено в 12:24
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказали о состоянии избитой в Ингушетии 7-летней девочки, состояние которой ранее оценивалось как тяжелое.
Обновлено 07 июля в 03:43
ЖКХ

В Петербурге устранили подтопления после ливней

Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Происшествия

В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками

Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Здоровье

Впервые в СО врачи и пациенты могут взаимодействовать посредством телемедицинских консультаций

По поручению министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова впервые в регионе в практику работы поликлинического звена внедрены телемедицинские консультации.
Обновлено в 07:16
Футбол

Гендиректор «Локомотива»: «Мурило знают Гвардиола и Зидан»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе выразил уверенность, что новичок команды защитник Мурило обладает потенциалом в будущем заиграть в одном из топовых европейких чемпионатов.
Обновлено в 15:49
Происшествия

Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса

Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Обновлено в 04:29
Политика

ФСБ завершила расследование дела украинских моряков

ФСБ завершила расследование дела украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, им всем предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщил РИА Новости адвокат Николай Полозов.
Обновлено в 12:56
Общество

Москалькова выразила недоумение после слов священника о «женском уме»

Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов в беседе с kp.ru прокомментировал свои слова о том, что «женщины слабее умом мужчин».
Обновлено в 12:32
Политика

СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда

Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Кино

Писатель Джордж Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»

Обновлено в 14:41
Политика

Глава МИД Британии ответил Трампу на оскорбление посла

Тереза Мэй поддержала действия Дэррока.
Обновлено в 15:32
Хоккей

Назван новый главный тренер сборной России по хоккею

Бывший наставник "Локомотива", приводивший ярославский клуб к бронзе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Алексей Кудашов станет новым главным тренером сборной России по хоккею.
Обновлено в 15:44
Политика

«Послал всех в нокаут»: грузины оценили решение Путина по санкциям

Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено в 12:42
Общество

Гидрометцентр дал прогноз на вторую половину июля

Жителей европейской части России ждет потепление во второй половине месяца, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 9 июля.
Обновлено в 07:43
Политика

Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада

Обновлено в 13:59
Экономика

En+ перерегистрировалась в российском офшоре

«9 июля 2019 года компания была проинформирована акционерным обществом «Корпорация развития Калининградской области» о том, что с 9 июля 2019 года она зарегистрирована в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации», — говорится в сообщении En+.
Обновлено в 15:34
Политика

Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.
Обновлено в 01:49
Здоровье

Путин поручил наладить быстрый вывод на рынок радиофармпрепаратов

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Уральский федеральный университет. Он встретился со студентами вуза.
Обновлено в 13:01
Происшествия

В Ростове-на-Дону из-за задымления в ТЦ эвакуировали около 500 человек

Задымление из-за короткого замыкания произошло в торговом центре Ростова-на-Дону, из здания эвакуировано 500 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС.
Обновлено в 14:52
Общество

Мутко поручил МЧС завершить аварийные работы в Иркутской области

Обновлено в 13:54
Происшествия

Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко

Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет

Обновлено в 10:27
Религия

Священный синод РПЦ сменил викария патриарха Кирилла

Священный синод Русской православной церкви во вторник сменил первого викария патриарха Московского и всея Руси, ректора Петербургской духовной академии, Сретенской духовной семинарии и руководителя Синодального отдела по делам молодежи, сообщил Московский патриархат.
Обновлено в 14:33
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