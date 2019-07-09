Экономика
Кудрин заявил об отсутствии пузыря на рынке потребительских кредитовРБК 09:52
Глава Счетной палаты напомнил, что в 2018 году займы выросли на 20%, а это «очень большая цифра». Кудрин отметил также положительную динамику в части финансовой грамотности населения.
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Происшествия
Женщина выжила после падения под поезд метро в Москве
Движение на центральном участке Замоскворецкой линии столичного метро восстановлено после падения женщины под прибывающий поезд, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке
Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.
Обновлено в 13:04
Политика
Между инновациями и архаикой. Путин предостерег от простых решений
Создание инновационных технологий, которые позволят восстановить баланс между био- и техносферой, обеспечить высокое качество жизни людей и при этом сохранять и защищать природную среду, стало центральной темой рабочей поездки президента РФ Владимира Путина в Екатеринбург.
Обновлено в 11:59
Происшествия
ЕСПЧ присудил €20 тысяч компенсации жертве домашнего насилия в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда женщине, которая подверглась домашнему насилию.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку
Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказали о состоянии избитой в Ингушетии 7-летней девочки, состояние которой ранее оценивалось как тяжелое.
Обновлено 07 июля в 03:43
ЖКХ
В Петербурге устранили подтопления после ливней
Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Происшествия
В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками
Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Здоровье
Впервые в СО врачи и пациенты могут взаимодействовать посредством телемедицинских консультаций
По поручению министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова впервые в регионе в практику работы поликлинического звена внедрены телемедицинские консультации.
Обновлено в 07:16
Футбол
Гендиректор «Локомотива»: «Мурило знают Гвардиола и Зидан»
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе выразил уверенность, что новичок команды защитник Мурило обладает потенциалом в будущем заиграть в одном из топовых европейких чемпионатов.
Обновлено в 15:49
Происшествия
Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Обновлено в 04:29
Политика
ФСБ завершила расследование дела украинских моряков
ФСБ завершила расследование дела украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, им всем предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщил РИА Новости адвокат Николай Полозов.
Обновлено в 12:56
Общество
Москалькова выразила недоумение после слов священника о «женском уме»
Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов в беседе с kp.ru прокомментировал свои слова о том, что «женщины слабее умом мужчин».
Обновлено в 12:32
Политика
СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Кино
Писатель Джордж Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»
Обновлено в 14:41
Политика
Глава МИД Британии ответил Трампу на оскорбление посла
Тереза Мэй поддержала действия Дэррока.
Обновлено в 15:32
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Бывший наставник "Локомотива", приводивший ярославский клуб к бронзе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Алексей Кудашов станет новым главным тренером сборной России по хоккею.
Обновлено в 15:44
Политика
«Послал всех в нокаут»: грузины оценили решение Путина по санкциям
Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено в 12:42
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на вторую половину июля
Жителей европейской части России ждет потепление во второй половине месяца, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 9 июля.
Обновлено в 07:43
Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада
Обновлено в 13:59
Экономика
En+ перерегистрировалась в российском офшоре
«9 июля 2019 года компания была проинформирована акционерным обществом «Корпорация развития Калининградской области» о том, что с 9 июля 2019 года она зарегистрирована в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации», — говорится в сообщении En+.
Обновлено в 15:34
Политика
Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.
Обновлено в 01:49
Здоровье
Путин поручил наладить быстрый вывод на рынок радиофармпрепаратов
Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Уральский федеральный университет. Он встретился со студентами вуза.
Обновлено в 13:01
Происшествия
В Ростове-на-Дону из-за задымления в ТЦ эвакуировали около 500 человек
Задымление из-за короткого замыкания произошло в торговом центре Ростова-на-Дону, из здания эвакуировано 500 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко
Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет
Обновлено в 10:27
Религия
Священный синод РПЦ сменил викария патриарха Кирилла
Священный синод Русской православной церкви во вторник сменил первого викария патриарха Московского и всея Руси, ректора Петербургской духовной академии, Сретенской духовной семинарии и руководителя Синодального отдела по делам молодежи, сообщил Московский патриархат.
Обновлено в 14:33