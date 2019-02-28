Экономика
Кудрин заявил об отставании России на 40 лет от G7Газета.Ru 14:42
Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия по показателям производительности труда отстает от стран G7 почти на 40 лет, сообщает RNS. Об это он заявил в ходе выступления на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге.
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Ролик с горой обожженных банкнот, якобы изъятых по делу Арашуковых, оказался не связанным с процессом.
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Новые правила регистрации транспортных средств С 4 августа 2019 года в России вступит в силу новый закон «О госрегистрации транспортных средств», согласно которому ГИБДД будет не выдавать автомобилистам номерные знаки, как сейчас, а лишь назначать номера.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля 2019 года.
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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет подвергся нападению во время приема граждан.
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