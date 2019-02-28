Экономика

Кудрин заявил об отставании России на 40 лет от G7Газета.Ru 14:42

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия по показателям производительности труда отстает от стран G7 почти на 40 лет, сообщает RNS. Об это он заявил в ходе выступления на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кудрин заявил об отставании России на 40 лет от G7

Газета.Ru14:42

Кудрин заявил о 40-летнем отставании России по производительности труда

РБК12:10

Кудрин заявил о 40-летнем отставании России по производительности труда от G7

Ведомости09:23

Для повышения производительности труда необходимо сокращать госсектор - Кудрин

Финмаркет09:26

Кудрин: сокращение госсектора в экономике РФ приведет к повышению производительности труда

Вести.Финанс10:32

Кудрин: производительность труда в РФ осталась в 80-х

News.ru09:20

Кудрин: производительность труда в России находится на уровне стран G7 80-х годов

ТАСС08:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 20:51, Ашберн
Авто

Tesla полностью перенесла продажи автомобилей в режим онлайн

Американская автомобильная компания Tesla полностью перешла на продажи машин в режиме онлайн.
Обновлено в 18:49
Политика

Названа позиция США по украинским кораблям в Керченском проливе

США не намерены помогать президенту Украины Петру Порошенко в случае, если корабли ВМС Украины вновь войдут в Керченский пролив, сообщает "Страна.ua".
Обновлено в 14:48
Политика

В КНДР раскрыли детали переговоров Трампа и Ким Чен Ына

По итогам первого дня Трамп заявил, что у КНДР имеется "невероятный" и "безграничный" экономический потенциал, который США могут помочь реализовать.
Обновлено в 12:55
Политика

Мэр Биробиджана Евгений Коростелев досрочно подал в отставку

"Мэр Биробиджана Евгений Коростелев досрочно сложил с себя полномочия главы города", - проинформировали в администрации города.
Обновлено в 20:24
Происшествия

Российский траулер загорелся в южнокорейском порту Пусан

Обновлено в 15:30
Общество

В России введена обязательная маркировка сигарет

В России с 1 марта 2019 г. вводится обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос.
Обновлено в 17:50
Армия и оружие

США вывезли около 50 тонн золота из Сирии

По данным SANA, общее количество вывезенного из Сирии золота составляет 50 тонн, поскольку военные нашли драгоценный металл в других тайниках террористов.
Обновлено в 20:31
Общество

Производитель показал новые вагоны купе с микроволновками и сейфами

Обновлено в 11:09
Армия и оружие

Военным Венесуэлы обещали по $20 тыс за побег в Колумбию

Военным Венесуэлы и бойцам Национальной гвардии обещали до 20 тысяч долларов каждому за побег в Колумбию, заявил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес, передает ТАСС.
Обновлено в 20:04
Политика

Порошенко ущипнул мужчину за нос на встрече с избирателями в Запорожье

Обновлено в 19:44
Политика

Трамп приказал обеспечить своему зятю доступ к секретной информации

Президент США Дональд Трамп в 2018 году дал указания главе аппарата Белого дома дать доступ к секретной информации своему зятю и советнику Джареду Кушнеру, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 20:32
Политика

США объявили награду за поимку сына бен Ладена

США объявили награду до одного миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене — сыне основателя террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.
Обновлено в 17:32
Хоккей

Игроки НХЛ включили Кучерова в топ-5 лучших хоккеистов лиги

Издание The Athletic провело анонимный опрос среди хоккеистов НХЛ на определение лучшего игрока в текущем сезоне.
Обновлено в 19:14
Происшествия

Сотрудник ГИБДД погиб при оформлении ДТП в Москве

Обновлено в 17:17
Политика

Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по Венесуэле в СБ ООН

Россия и Китай воспользовались правом вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по американскому проекту резолюции, призывающей к проведению новых президентских выборов в Венесуэле.
Обновлено в 16:02
Происшествия

Видео с горой обугленных денег по делу Арашуковых оказалось фейком

Ролик с горой обожженных банкнот, якобы изъятых по делу Арашуковых, оказался не связанным с процессом.
Обновлено в 01:52
Общество

Оппозиционер Мария Баронова перешла на работу в RT

Баронова уточнила, что пока планирует сделать аудит проделанной работы, дать свои рекомендации, постепенно присоединиться к команде, "ну и дальше вместе двигаться в нашем общем деле построения страны, в которой хочется жить".
Обновлено в 07:59
Происшествия

Следственный комитет назвал причину гибели группы Дятлова

Обновлено в 19:07
Происшествия

Директора кладбища в Самаре уволили после инцидента с гробом

Директора кладбища в Самаре уволили, после того как не сумевшая похоронить бывшего мужа женщина отвезла гроб с покойным к зданию правительства области.
Обновлено в 10:16
Общество

Туристы из России и Китая интересуются турами по «местам Скрипалей»

Специалист туристического центра Солсбери Стив Шарп заявил, что группы из российских и китайских туристов несколько раз обращались в центр с просьбой показать им места, связанные с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Обновлено в 20:17
Авто

ФАС предложила новые тарифы на изготовление автомобильных номеров

Новые правила регистрации транспортных средств С 4 августа 2019 года в России вступит в силу новый закон «О госрегистрации транспортных средств», согласно которому ГИБДД будет не выдавать автомобилистам номерные знаки, как сейчас, а лишь назначать номера.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Россия объявила в ОБСЕ о завершении интеграции Крыма

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил на заседании постоянного совета организации, что Крым завершил интеграцию в российское общество.
Обновлено в 15:26
Экономика

Медведев: неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено в 06:56
Политика

В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева

Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей

Обновлено в 09:52
Энергетика

WSJ: Венесуэла увеличила экспорт нефти в Европу из-за санкций США

Венесуэла наращивает экспорт сырой нефти в страны Европы и Индию из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом

Легкомоторный самолет упал на дачный участок в Коломенском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Коломны.
Обновлено в 07:42
Культура

Агутин пожаловался, что не получил звание народного артиста к юбилею

Ранее в интервью газете "Известия" министр культуры Владимир Мединский заявил, что звание "Народный артист" не должно присуждаться десятками и сотнями, оптимально присуждать не более пяти званий в год.
Обновлено в 12:57
Политика

Военкомат подтвердил: Глава Хакасии уклонялся от военной службы

Глава Хакассии и член КПРФ Валентин Коновалов действительно уклонялся от воинского призыва.
Обновлено в 06:48
Происшествия

В Крыму депутата Госдумы облили зеленкой

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет подвергся нападению во время приема граждан.
Обновлено в 10:35
Главное