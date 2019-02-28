Экономика
Кудрин заявил об отставании России на 40 лет от G7Газета.Ru 14:42
Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия по показателям производительности труда отстает от стран G7 почти на 40 лет, сообщает RNS. Об это он заявил в ходе выступления на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге.
Читать в источнике
Оценить172
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 21:04, Ашберн
Политика
Мэр Биробиджана подал в отставку
Мэр Биробиджана Евгений Коростелев досрочно сложил с себя полномочия главы города. Об этом говорится в заявлении городской администрации.
Обновлено в 20:57
Авто
Tesla полностью перенесла продажи автомобилей в режим онлайн
Американская автомобильная компания Tesla полностью перешла на продажи машин в режиме онлайн.
Обновлено в 18:49
Политика
США не советуют Порошенко снова посылать корабли в Керченский пролив
Соединенные Штаты не стали обещать президенту Украины Петру Порошенко поддержку, если он снова направит в Керченский пролив военные корабли.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие
В Венесуэле дезертирам обещали по 20 тысяч долларов за предательство
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино сообщил о более чем 100 дезертирах из Национальной гвардии, которым обещали по 20 тысяч долларов за предательство.
Обновлено в 20:15
Происшествия
В южнокорейском порту загорелось российское судно
Причины возгорания устанавливаются, добавил представитель МСЦК. 28 февраля в порту Пусан произошел инцидент с еще одним российским судном.
Обновлено в 20:56
Политика
Порошенко ущипнул мужчину за нос и попал на видео
Президент Украины Петр Порошенко ущипнул за нос жителя Запорожья на встрече с избирателями.
Обновлено в 20:49
Политика
В КНДР раскрыли детали переговоров Трампа и Ким Чен Ына
По итогам первого дня Трамп заявил, что у КНДР имеется "невероятный" и "безграничный" экономический потенциал, который США могут помочь реализовать.
Обновлено в 12:55
Общество
В России введена обязательная маркировка сигарет
В России с 1 марта 2019 г. вводится обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос.
Обновлено в 17:50
Политика
Трамп приказал обеспечить своему зятю доступ к секретной информации
Президент США Дональд Трамп в 2018 году дал указания главе аппарата Белого дома дать доступ к секретной информации своему зятю и советнику Джареду Кушнеру, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 20:32
Армия и оружие
США вывезли около 50 тонн золота из Сирии
По данным SANA, общее количество вывезенного из Сирии золота составляет 50 тонн, поскольку военные нашли драгоценный металл в других тайниках террористов.
Обновлено в 20:31
Происшествия
Сотрудник ГИБДД погиб при оформлении ДТП в Москве
Обновлено в 17:17
Общество
Туристы из России и Китая интересуются турами по «местам Скрипалей»
Специалист туристического центра Солсбери Стив Шарп заявил, что группы из российских и китайских туристов несколько раз обращались в центр с просьбой показать им места, связанные с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Обновлено в 20:17
Происшествия
Видео с горой обугленных денег по делу Арашуковых оказалось фейком
Ролик с горой обожженных банкнот, якобы изъятых по делу Арашуковых, оказался не связанным с процессом.
Обновлено в 01:52
Политика
США объявили награду за поимку сына бен Ладена
США объявили награду до одного миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене — сыне основателя террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.
Обновлено в 17:32
Экономика
Калужским пенсионерам вновь пересчитают выплаты
В результате индексации с 1 января 2019 года пенсия с учётом прожиточного минимума пенсионера увеличена на 7,05%, или на 588 рублей, и составляет 8 935 рублей.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
В ближайшее время в войсках появятся системы С-500
Как сообщил газете "Красная Звезда" начальник Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Владимир Ляпоров, военные проходят обучение в учебном центре в Гатчине (Ленинградская область), передает ТАСС.
Обновлено в 20:39
Политика
Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по Венесуэле в СБ ООН
Россия и Китай воспользовались правом вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по американскому проекту резолюции, призывающей к проведению новых президентских выборов в Венесуэле.
Обновлено в 16:02
Авто
ФАС предложила новые тарифы на изготовление автомобильных номеров
Новые правила регистрации транспортных средств С 4 августа 2019 года в России вступит в силу новый закон «О госрегистрации транспортных средств», согласно которому ГИБДД будет не выдавать автомобилистам номерные знаки, как сейчас, а лишь назначать номера.
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Россияне назвали самые популярные способы защиты трудовых прав
Ни к каким способам отстаивания своих прав не прибегали 6%. Более 55% заявили об отсутствии случаев нарушения трудовых прав.
Обновлено в 16:00
Общество
Оппозиционер Мария Баронова перешла на работу в RT
Баронова уточнила, что пока планирует сделать аудит проделанной работы, дать свои рекомендации, постепенно присоединиться к команде, "ну и дальше вместе двигаться в нашем общем деле построения страны, в которой хочется жить".
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Крыму депутата Госдумы облили зеленкой
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет подвергся нападению во время приема граждан.
Обновлено в 10:35
Общество
Минтруд составил топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в России
Министерство труда и социальной защиты России составило рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий за минувший год.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом
Легкомоторный самолет упал на дачный участок в Коломенском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Коломны.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В СНБО Украины опровергли информацию о покушении на Турчинова
Информация о взрыве автомобиля секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова не соответствует действительности.
Обновлено в 10:16
Политика
Россия объявила в ОБСЕ о завершении интеграции Крыма
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил на заседании постоянного совета организации, что Крым завершил интеграцию в российское общество.
Обновлено в 15:26
Происшествия
У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей
Обновлено в 09:52
Культура
Агутин пожаловался, что не получил звание народного артиста к юбилею
Ранее в интервью газете "Известия" министр культуры Владимир Мединский заявил, что звание "Народный артист" не должно присуждаться десятками и сотнями, оптимально присуждать не более пяти званий в год.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
В США посчитали время подлета «Авангарда»
Обновлено в 15:53