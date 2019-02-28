Экономика

Кудрин заявил об отставании России на 40 лет от G7Газета.Ru 14:42

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия по показателям производительности труда отстает от стран G7 почти на 40 лет, сообщает RNS. Об это он заявил в ходе выступления на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге.
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Кудрин: производительность труда в России находится на уровне стран G7 80-х годов

Россия по показателю производительности труда находится на уровне 80-х годов прошлого века стран "Большой семерки". Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Форуме труда.
ТАСС08:59

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Кудрин заявил о 40-летнем отставании России по производительности труда от G7

Ведомости09:23

Кудрин заявил о 40-летнем отставании России по производительности труда

РБК12:10

Кудрин назвал россиян отсталыми

Lenta.ru11:40

Кудрин: сокращение госсектора в экономике РФ приведет к повышению производительности труда

Вести.Финанс10:32

Кудрин заявил об отставании России на 40 лет от G7

Газета.Ru14:42

Кудрин: производительность труда в РФ осталась в 80-х

News.ru09:20

Кудрин: производительность труда в России находится на уровне стран G7 80-х годов

ТАСС08:59
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 16:07, Ашберн
Энергетика

«Нафтогаз» заявил об увеличении долга «Газпрома» почти на $200 млн

Долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» из-за невыполнения решения Стокгольмского арбитража увеличился почти на $200 млн, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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Скончался обладатель четырех «Оскаров» и «Грэмми» Андре Превин

Скончался обладатель четырех «Оскаров» и «Грэмми» Андре Превин. За 89 лет жизни он успел стать композитором, джазовым пианистом и дирижером.
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США не советуют Порошенко снова посылать корабли в Керченский пролив

Соединенные Штаты не стали обещать президенту Украины Петру Порошенко поддержку, если он снова направит в Керченский пролив военные корабли.
Обновлено в 15:48
Происшествия

В доме коллекционера нашли две тысячи человеческих костей

Федеральное бюро расследование обнаружило две тысячи человеческих костей в доме покойного коллекционера Дона Миллера в американском штате Индиана.
Обновлено в 14:45
Происшествия

У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей

Обновлено в 09:52
Политика

Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по Венесуэле в СБ ООН

США вынесли на голосование в Совет Безопасности ООН проект резолюции, призывающей к проведению новых президентских выборов в Венесуэле.
Обновлено в 15:47
Армия и оружие

Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана

Пакистан поднял в воздух 24 самолета, среди которых были восемь F-16, четыре Dassault Mirage III и четыре JF-17 Thunder — истребителя-бомбардировщика совместной китайско-пакистанской разработки.
Обновлено в 07:57
Спорт

Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
Обновлено вчера в 07:34
Армия и оружие

В Пентагоне посчитали время подлета российских ракет к США

Обновлено в 14:31
Общество

В России вступает в силу обязательная маркировка табачных изделий

Обязательная цифровая маркировка табачных изделий вступает в силу в России с 1 марта 2019 года.
Обновлено в 16:01
Транспорт

С 1 марта в Москве начнут штрафовать за выезд на «вафельную» разметку

"Вафельная" дорожная разметка обозначает участки на перекрестках, выезд на которые во время затора даже при зеленом сигнале светофора запрещен.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Летевший из Стамбула в Москву самолет экстренно сел в Одессе

Обновлено в 13:37
Хоккей

«Спартак» переиграл СКА и во втором матче серии плей-офф КХЛ

Обновлено в 14:08
Политика

Генпрокурор Израиля намерен предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о намерении предъявить премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху обвинения во взяточничестве и мошенничестве.
Обновлено в 11:31
Общество

Производитель показал новые вагоны купе с микроволновками и сейфами

Обновлено в 11:09
Энергетика

Украинцы задолжали за ЖКХ более $2,2 млрд

Задолженность граждан Украины за коммунальные услуги выросла до 62,6 млрд гривен (более $2,2 млрд).
Обновлено в 14:49
Политика

Россия заявила в ОБСЕ о завершении интеграции Крыма

На заседании постоянного совета ОБСЕ Балакин отметил, что все, кто говорит об "аннексии", необходимости "затолкать" Крым назад на Украину, проявляют крайнюю степень неуважения к народу полуострова, который является носителем суверенитета на данной территории.
Обновлено в 12:09
Культура

Звезду «Беверли-Хиллз» Люка Перри госпитализировали с инсультом

Звезду культовой подростковой мыльной оперы "Беверли-Хиллз, 90210", актера Люка Перри экстренно госпитализировали.
Обновлено в 13:31
Происшествия

В Москве полиция приехала на вечеринку Boiler Room

28 февраля в Москве должны были выступить Buttechno, Shadowax, Blawan и Bambounou, но полиция остановила мероприятие во время выступления Abelle, пишет The Village.
Обновлено в 14:07
Происшествия

Видео с горой обугленных денег по делу Арашуковых оказалось фейком

Обновлено в 01:52
Спорт

«Кровопускание»: в Австрии и Германии идет антидопинговая операция

В ходе масштабного рейда под пугающим названием "Кровопускание" задержаны 9 человек, в том числе 5 спортсменов из Эстонии, Казахстана и даже страны-хозяйки первенства.
Обновлено в 13:53
Политика

В КНДР раскрыли детали переговоров Трампа и Ким Чен Ына

По итогам первого дня Трамп заявил, что у КНДР имеется "невероятный" и "безграничный" экономический потенциал, который США могут помочь реализовать.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие

Трамп заявил о контроле над 100% территории ИГ в Сирии

Президент Дональд Трамп заявил, что США установили полный контроль над территорией, которую ранее оккупировала террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.
Обновлено в 14:43
Политика

В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева

В Германии начался судебный процесс по делу Сергея Киселева, племянника телеведущего Дмитрия Киселева.
Обновлено вчера в 11:22
Культура

Агутин пожаловался, что не получил звание народного артиста к юбилею

Ранее в интервью газете "Известия" министр культуры Владимир Мединский заявил, что звание "Народный артист" не должно присуждаться десятками и сотнями, оптимально присуждать не более пяти званий в год.
Обновлено в 12:57
Происшествия

В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом

Легкомоторный самолет упал на дачный участок в Коломенском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Коломны.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте

Четыре человека пострадали в массовой аварии на Кутузовском проспекте, где столкнулись четыре автомобиля.
Обновлено в 15:37
Космос

Космические огнетушители впервые в истории протестированы на МКС

Российский космонавт Олег Кононенко провел тестирование огнетушителей на Международной космической станции, это произошло впервые, сообщает "Роскосмос".
Обновлено в 12:36
Общество

Оппозиционер Мария Баронова перешла на работу в RT

Баронова уточнила, что пока планирует сделать аудит проделанной работы, дать свои рекомендации, постепенно присоединиться к команде, "ну и дальше вместе двигаться в нашем общем деле построения страны, в которой хочется жить".
Обновлено в 07:59
Авто

ФАС предложила новые тарифы на изготовление автомобильных номеров

Новые правила регистрации транспортных средств С 4 августа 2019 года в России вступит в силу новый закон «О госрегистрации транспортных средств», согласно которому ГИБДД будет не выдавать автомобилистам номерные знаки, как сейчас, а лишь назначать номера.
Обновлено вчера в 23:40
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