Экономика

Кудрин заявил об отставании России на 40 лет от G7Газета.Ru 14:42

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия по показателям производительности труда отстает от стран G7 почти на 40 лет, сообщает RNS. Об это он заявил в ходе выступления на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге.
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Кудрин: производительность труда в России находится на уровне стран G7 80-х годов

Россия по показателю производительности труда находится на уровне 80-х годов прошлого века стран "Большой семерки". Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Форуме труда.
ТАСС08:59

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Кудрин заявил об отставании России на 40 лет от G7

Газета.Ru14:42

Кудрин заявил о 40-летнем отставании России по производительности труда

РБК12:10

Кудрин: производительность труда в России находится на уровне стран G7 80-х годов

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Вести.Финанс10:32

Кудрин заявил о 40-летнем отставании России по производительности труда от G7

Ведомости09:23

Кудрин: производительность труда в РФ осталась в 80-х

News.ru09:20

Кудрин назвал россиян отсталыми

Lenta.ru11:40
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Полиция сорвала вечеринку Boiler Room в Москве

Полицейские ворвались на вечеринку Boiler Room x Ballantine's True Music, которая проходит в московском клубе «Модуль».
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Названа позиция США по украинским кораблям в Керченском проливе

США не намерены помогать президенту Украины Петру Порошенко в случае, если корабли ВМС Украины вновь войдут в Керченский пролив, сообщает "Страна.ua".
Обновлено в 14:48
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«Нафтогаз» заявил об увеличении долга «Газпрома» почти на $200 млн

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В России вступает в силу обязательная маркировка табачных изделий

Обязательная цифровая маркировка табачных изделий вступает в силу в России с 1 марта 2019 года.
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Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
Обновлено вчера в 07:34
Политика

Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по Венесуэле в СБ ООН

Россия и Китай воспользовались правом вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по американскому проекту резолюции, призывающей к проведению новых президентских выборов в Венесуэле.
Обновлено в 16:02
Происшествия

В доме коллекционера нашли две тысячи человеческих костей

Федеральное бюро расследование обнаружило две тысячи человеческих костей в доме покойного коллекционера Дона Миллера в американском штате Индиана.
Обновлено в 14:45
Кино

Умер композитор Андре Превин, завоевавший четыре «Оскара»

Американский композитор, дирижер и джазовый пианист Андре Превин умер на 90-м году жизни, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 13:34
Транспорт

С 1 марта в Москве начнут штрафовать за выезд на «вафельную» разметку

"Вафельная" дорожная разметка обозначает участки на перекрестках, выезд на которые во время затора даже при зеленом сигнале светофора запрещен.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие

Пакистан пообещал освободить захваченного индийского пилота

Обновлено в 08:21
Происшествия

У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей

У арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна выявили незаконное имущество на общую сумму более 425 млн рублей.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие

Трамп заявил о контроле над 100% территории ИГ в Сирии

Президент Дональд Трамп заявил, что США установили полный контроль над территорией, которую ранее оккупировала террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие

В США посчитали время подлета «Авангарда»

Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Терренс О'Шонесси заявил, что Москва впервые развертывает неядерные ракеты, которые способны поражать цели в глубине США.
Обновлено в 15:53
Политика

Генпрокурор Израиля намерен предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о намерении предъявить премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху обвинения во взяточничестве и мошенничестве.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Летевший из Стамбула в Москву самолет экстренно сел в Одессе

Обновлено в 13:37
Происшествия

Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте

Четыре человека пострадали в массовой аварии на Кутузовском проспекте, где столкнулись четыре автомобиля.
Обновлено в 15:37
Происшествия

Директора кладбища в Самаре уволили после инцидента с гробом

Директора кладбища в Самаре уволили, после того как не сумевшая похоронить бывшего мужа женщина отвезла гроб с покойным к зданию правительства области.
Обновлено в 10:16
Культура

Звезду «Беверли-Хиллз» Люка Перри госпитализировали с инсультом

Звезду культовой подростковой мыльной оперы "Беверли-Хиллз, 90210", актера Люка Перри экстренно госпитализировали.
Обновлено в 13:31
Общество

«Автотор» планирует построить в Калининграде «город цифровой эпохи»

В 2019-м предприниматели рассчитывают построить 1,5 млн квадратных метров жилья, сообщил Щербаков.
Обновлено в 16:17
Политика

В КНДР раскрыли детали переговоров Трампа и Ким Чен Ына

По итогам первого дня Трамп заявил, что у КНДР имеется "невероятный" и "безграничный" экономический потенциал, который США могут помочь реализовать.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Видео с горой обугленных денег по делу Арашуковых оказалось фейком

Обновлено в 01:52
Политика

«Правый сектор» намерен сорвать концерты Жванецкого в Киеве и Одессе

Бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о планах сорвать запланированные концерты артиста Михаила Жванецкого в Киеве и Одессе.
Обновлено в 10:40
Экономика

Управделами президента закупило сигареты на 19 миллионов рублей

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Энергетика

Украинцы задолжали за ЖКХ более $2,2 млрд

Задолженность граждан Украины за коммунальные услуги выросла до 62,6 млрд гривен (более $2,2 млрд).
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Производитель показал новые вагоны купе с микроволновками и сейфами

Обновлено в 11:09
Спорт

Допинговый притон в Зеефельде был замаскирован под парикмахерскую

Полиция сказала, что он выглядел как парикмахерская, куда спортсмены заходили и брали то, что им было нужно.
Обновлено в 15:40
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В администрации Порошенко объяснили инцидент с шапкой в Запорожье

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Музыка

Дети Филиппа Киркорова, Ольга Бузова и другие: кадры ZD Awards

Лолита, Валерий Леонтьев, Григорий Лепс, Леонид Агутин, Александр Панайотов, ALEKSEEV, Ольга Бузова и многие-многие другие вышли в этот день на сцену.
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«Спартак» обыграл СКА и во втором матче серии плей-офф КХЛ

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Футбол

На всех матчах 26-го тура Серии А почтят память Астори

На 13-й минуте каждого матча тура на табло будет выведена фотография Астори, сообщает Football-Italia со ссылкой на пресс-службу Серии А. Дикторы предложат болельщикам аплодисментами почтить память Астори.
Обновлено в 14:36
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