Экономика
Кудрин заявил об отставании России на 40 лет от G7Газета.Ru 14:42
Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия по показателям производительности труда отстает от стран G7 почти на 40 лет, сообщает RNS. Об это он заявил в ходе выступления на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге.
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с чего всё началось
Россия по показателю производительности труда находится на уровне 80-х годов прошлого века стран "Большой семерки". Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Форуме труда.ТАСС08:59
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