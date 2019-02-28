Кудрин заявил об отставании России на 40 лет от G7Газета.Ru 14:42

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия по показателям производительности труда отстает от стран G7 почти на 40 лет, сообщает RNS. Об это он заявил в ходе выступления на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге.

Кудрин заявил об отставании России на 40 лет от G7

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