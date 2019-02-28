Экономика
Кудрин заявил об отставании России на 40 лет от G7Газета.Ru 14:42
Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия по показателям производительности труда отстает от стран G7 почти на 40 лет, сообщает RNS. Об это он заявил в ходе выступления на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге.
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Политика
СБ ООН не принял российский проект резолюции по Венесуэле
Совет Безопасности ООН не принял предложенную Россией резолюцию по ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 16:27
Армия и оружие
Минобороны: системы С-500 появятся в войсках в ближайшее время
"Замечу, что в 2019 году пройдет первый выпуск офицеров, которые окончат академию по программе обучения для работы на комплексе С-500, которого пока нет в войсках, но мы его ожидаем в ближайшее время", - сказал генерал.
Обновлено в 17:43
Политика
Названа позиция США по украинским кораблям в Керченском проливе
США не намерены помогать президенту Украины Петру Порошенко в случае, если корабли ВМС Украины вновь войдут в Керченский пролив, сообщает "Страна.ua".
Обновлено в 14:48
Происшествия
На российском судне в Пусане произошел пожар
Обновлено в 18:31
Происшествия
Сотрудник ГИБДД погиб при оформлении ДТП в Москве
Обновлено в 17:17
Общество
В России вступает в силу обязательная маркировка табачных изделий
Обязательная цифровая маркировка табачных изделий вступает в силу в России с 1 марта 2019 года.
Обновлено в 16:01
Политика
Гуайдо пообещал вернуться в Венесуэлу несмотря на угрозу ареста
Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо пообещал вернуться в свою страну после зарубежной поездки, несмотря на угрозу ареста, передает Reuters.
Обновлено в 19:26
Происшествия
Директора кладбища в Самаре уволили после инцидента с гробом
Директора кладбища в Самаре уволили, после того как не сумевшая похоронить бывшего мужа женщина отвезла гроб с покойным к зданию правительства области.
Обновлено в 10:16
Политика
Трамп требовал предоставить своему зятю доступ к гостайне
Президент США Дональд Трамп требовал допустить своего зятя и старшего советника Джареда Кушнера к секретной информации.
Обновлено в 19:22
Происшествия
СКР проведет проверку после нападения на отставного генерала в Москве
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СКР по Москве провести доследственную проверку по факту нападения на бывшего замминистра промышленности, генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова.
Обновлено в 18:58
Энергетика
WSJ: Венесуэла увеличила экспорт нефти в Европу из-за санкций США
Венесуэла наращивает экспорт сырой нефти в страны Европы и Индию из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 19:55
Политика
В Сети появилось видео, как Порошенко ущипнул мужчину за нос
В Сети появилось видео, на котором, президент Украины Петр Порошенко щипает за нос мужчину.
Обновлено в 17:33
Политика
Ким Чен Ын на саммите в Ханое просил о частичной отмене санкций
Глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын на прошедшем в Ханое саммите просил США частично отменить санкции, а не снимать их все.
Обновлено в 13:45
Политика
США объявили награду за информацию о местонахождении сына бен Ладена
США объявили награду до одного миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене - сыне основателя террористической группировки "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена, сообщил глава бюро дипломатической безопасности госдепартамента Майкл Эванофф.
Обновлено в 15:42
Армия и оружие
Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана
Пакистанские летчики на американских многоцелевых истребителях F-16 не сумели "перекружить" индийских противников, пилотировавших российские Су-30МКИ, в ходе воздушного боя в среду, 27 февраля, на границе Индии и Пакистана.
Обновлено в 12:37
Политика
Россия в ОБСЕ заявила о завершении интеграции Крыма
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил на заседании постоянного совета организации о завершении интеграции Крыма в политическое, правовое и экономическое пространство России.
Обновлено в 15:20
Технологии
Страны БРИКС создадут единую платежную систему
Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) разрабатывают единую платежную систему под названием BRICS Pay.
Обновлено в 18:55
Происшествия
У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей
Обновлено в 09:52
Политика
В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье
В результате инцидента погибли два человека. Крушение произошло в районе садового товарищества "Отдых".
Обновлено в 07:39
Экономика
Медведев: неработающие пенсионеры получат доплаты до 1 июля
По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, в правительстве рассчитывают, что соответствующие поправки будут приняты Госдумой в эту весеннюю сессию с тем, чтобы пенсионеры получили положенные им доплаты до 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:52
Культура
Агутин пожаловался, что не получил звание народного артиста к юбилею
Ранее в интервью газете "Известия" министр культуры Владимир Мединский заявил, что звание "Народный артист" не должно присуждаться десятками и сотнями, оптимально присуждать не более пяти званий в год.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Пожар на одном из горящих в Черном море танкеров потушен
Обновлено в 18:23
Технологии
В России разработают пылесос-рюкзак для космонавтов
Новый пылесос для использования на Международной космической станции, который можно будет носить как рюкзак, планирует заказать ракетно-космическая корпорация "Энергия" - оператор российского сегмента МКС.
Обновлено в 19:09
Происшествия
Лыжник Полторанин признался в использовании кровяного допинга
Ранее в австрийском Зефельде и немецком Эрфурте были задержаны девять человек по подозрению в допинговых манипуляциях.
Обновлено в 13:20
Культура
Умерла звезда сериала «Нашествие» актриса Лиза Шеридан
В США на 45-м году жизни скончалась актриса Лиза Шеридан, сыгравшая в ряде популярных сериалов, таких как "Нашествие" и "Менталист".
Обновлено в 04:07
Авто
ФАС предложила новые тарифы на изготовление автомобильных номеров
Новые правила регистрации транспортных средств С 4 августа 2019 года в России вступит в силу новый закон «О госрегистрации транспортных средств», согласно которому ГИБДД будет не выдавать автомобилистам номерные знаки, как сейчас, а лишь назначать номера.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В Крыму депутата Госдумы облили зеленкой
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет подвергся нападению во время приема граждан.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
США вывезли из Сирии 50 тонн награбленного террористами золота
Армия США вывозит из Сирии 50 тонн золота, общей стоимостью примерно $1,7 млрд.
Обновлено в 06:09